未來一周恐現同規模地震 日本東北7.7級強震

日本東北部岩手縣對開海域昨發生黎克特制7.7級強烈地震，強震後發生多次餘震，最強為5.4級；首都東京、北海道、青森縣及宮城縣多地有明顯震感。當局一度向多地發出海嘯警報，並預計岩手及北海道沿岸可能出現3米高的海嘯，北海道、青森、岩手及宮城和福島5個道縣逾18萬人接獲避難指示。幸今次地震未造成嚴重傷亡。日本氣象廳昨午舉行緊急記者會，表示預計在未來一個星期，仍會有同規模的地震發生，呼籲公眾要小心更強的地震出現。

地震發生於當地時間昨午4時53分，震央位於距離岩手縣中部的宮古市以東100公里的外海。震級起初為7.4級，其後上修至7.5級，之後上升為7.7級，震源深度則由10公里修訂為19公里。