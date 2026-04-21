未來一周恐現同規模地震 日本東北7.7級強震

日本東北部岩手縣對開海域昨發生黎克特制7.7級強烈地震，強震後發生多次餘震，最強為5.4級；首都東京、北海道、青森縣及宮城縣多地有明顯震感。當局一度向多地發出海嘯警報，並預計岩手及北海道沿岸可能出現3米高的海嘯，北海道、青森、岩手及宮城和福島5個道縣逾18萬人接獲避難指示。幸今次地震未造成嚴重傷亡。日本氣象廳昨午舉行緊急記者會，表示預計在未來一個星期，仍會有同規模的地震發生，呼籲公眾要小心更強的地震出現。
地震發生於當地時間昨午4時53分，震央位於距離岩手縣中部的宮古市以東100公里的外海。震級起初為7.4級，其後上修至7.5級，之後上升為7.7級，震源深度則由10公里修訂為19公里。
一度向多地發海嘯警告
氣象廳隨即發出海嘯警告，呼籲撤離到地勢較高的地方或安全地點。當局預計海嘯在當地下午5時後抵達北海道、青森縣及岩手縣的沿岸，當中預計高度可達3米。下午5時21分，首波海嘯抵達宮古市沿岸，高度為0.4米。其後岩手縣久慈港、北海道浦河及青森縣八戶港，分別錄得0.8、0.2及0.3米海嘯。
氣象廳昨決定發出「北海道、三陸地區沿岸後續地震注意情報」，是去年12月之後再發相關警告，呼籲北海道至千葉縣沿岸有關地區的政府做好防災措施。有關情報發布意味北海道的根室地區沿岸至三陸沿岸對出的太平洋海底，發生黎克特制8級以上的地震機會較以往高。
日本東北電力在網站公布，岩手縣平泉町一度有約200戶停電；該公司位於宮城縣的女川核電廠以及青森的東通核電廠，還有東京電力的福島第一及第二核電廠，新潟縣的柏崎刈羽核電廠表示未有異常情況。在岩手縣盛岡市，一名80多歲老翁地震時於家裡跌倒，需送院治療；青森縣東北町亦有一名20多歲女性跌倒頭部受傷。內閣官房長官木原稔就表示，受地震影響在東北地方有至少100戶停電。JR東日本的東北新幹線東京至八戶、八戶至新青森的路線一度暫停。