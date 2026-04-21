對峙6小時發炮逼停 美軍空降扣押伊朗貨船

美軍周日扣押「TOUSKA」號，雙方在霍爾木茲海峽對戰白熱化。美國中央司令部周一公開海軍陸戰隊於夜間空降貨船一刻。片段可見，美軍直升機在空中盤旋，以及海軍陸戰隊員游繩而下到貨船上。美方指TOUSKA號事發時正駛往伊朗南部的阿巴斯港，美軍在6小時內多次向該船發出警告，對方未有遵從指示，遂發炮擊中其引擎機房逼其停下。伊朗國營傳媒引述伊朗軍方稱該船從中國出發，美國行為如同「武裝海盜」。伊朗軍方表示，就這次「公然侵犯」準備好與美軍對抗，但礙於船上有船員的家屬，他們沒有貿然行動。

美國總統特朗普最先在社交網表示，扣押了一艘試圖衝破美國封鎖伊朗港口防線的船隻，將其機房炸穿一個窿。中央司令部昨在社交網「X」公開海軍陸戰隊員空降貨船的片段，並指海軍陸戰隊員乘坐直升機從兩棲攻擊艦「的黎波里號」(USS Tripoli)出發，越過阿拉伯海上空並登船扣押TOUSKA號。帖文續稱，於4月19日，導彈驅逐艦「斯普魯恩斯」號(USS Spruance)在6小時內多次向TOUSKA號發出警告，但對方未有遵從。斯普魯恩斯號發炮導致對方的推進系統失去動力後，海軍陸戰隊以游繩方式登上這艘掛有伊朗旗的船隻。

特朗普：願與伊朗領袖會面 前提談判有進展 美伊停火協議於4月21日(周二)屆滿，若以美國時間計算可能是周二晚，即伊朗時間周三早上屆滿。特朗普於美國時間昨日早上接受《紐約郵報》訪問稱，副總統萬斯領導的代表團數小時內抵達巴基斯坦與伊朗談判，即當地時間周一晚。他又稱，若談判有進展，願意與伊朗領袖會面。發生了貨船遭扣押事件後，伊朗揚言會報復；外交部發言人巴加埃昨表示，美方展示他們沒有認真看待從外交途徑解決事件，這一刻伊朗無計劃舉行第二輪談判，現在還未決定。巴加埃又指，美方堅持一些不合理及不切實際的要求。美伊在第一輪會談上，就伊朗核子計劃和霍爾木茲海峽控制權存分歧，若雙方都沒有改變立場，談判難有成果。巴加埃表示，在當前及過往談判的任何階段，都從未提及將伊朗濃縮鈾儲存移交給美國或任何其他國家的問題。