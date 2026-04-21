伊朗局勢｜特朗普：如未能同伊朗達成協議　極不可能延長停火

美國傳媒報道，總統特朗普有意將美伊停火期限，改為東岸時間周三晚、即本港周四上午屆滿，若雙方未能達成協議，美方很大可能不再停火，並恢復打擊伊朗。特朗普又稱談判一旦有突破，他願意會晤伊朗領袖。

美國CNN引述消息指，美國及伊朗代表團計劃周三，在當地舉行新一輪會談。CNN又報道，美伊雙方的臨時停火協議，將於美國東岸時間周二晚屆滿，特朗普正考慮延長到周三晚，若果未能達成協議，他極不可能再延長停火期限。他又接受《紐約郵報》電話訪問，指雙方會談一旦有突破，他願意跟伊朗領導人會面，相信目前德黑蘭沒有耍花招。特朗普其後在社交平台發文指，美方提出同伊朗磋商的協議，遠勝奧巴馬政府時期簽署的「伊朗核協議」，批評有關協議是關乎美國國家安全歷來最差的協議，但他提出的協議將阻止伊朗獲得核武。他又指，「伊朗核協議」令伊朗獲得數千億美元援助，如果他不終止有關協議，核武就會被用於以色列、整個中東，包括美軍基地；而他的協議不單能保障以色列及中東的和平、安全與穩定，亦能惠及歐美以至整個世界。