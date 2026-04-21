日本岩手7.7級地震逾萬人仍避難　氣象廳：東北未來一星期8級以上機率增9倍（更新）

日本當局上調東北部岩手縣對開海域昨日（20日）發生的地震至黎克特制7.7級，當地氣象廳發布「北海道・三陸外海後續地震注意情報」，提醒民眾未來一周警戒發生規模8以上地震的機率，將是平常的10倍。而日本媒體報道，至今北海道、青森、岩手、宮城及福島縣5個行政地區仍有超過1萬人在避難

這次東北三陸外海地震，專家研判屬於海側太平洋板塊向陸側北美板塊隱沒的邊界所引發的「海溝型地震」，類型與2011年311大地震相同，因此發布了大範圍的海嘯警報與注意，提醒防範後續地震。東北大學地震學教授遠田晉次指出，此次震央位於東日本大震災時，板塊未大幅錯動的區域。當時累積的地震應變持續存在，使得這個區域地震活動活躍，呼籲持續提高警戒。