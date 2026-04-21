日本岩手7.7級地震逾萬人仍避難　氣象廳：東北未來一星期8級以上機率增9倍（更新）

日本當局上調東北部岩手縣對開海域昨日（20日）發生的地震至黎克特制7.7級，當地氣象廳發布「北海道・三陸外海後續地震注意情報」，提醒民眾未來一周警戒發生規模8以上地震的機率，將是平常的10倍。而日本媒體報道，至今北海道、青森、岩手、宮城及福島縣5個行政地區仍有超過1萬人在避難
這次東北三陸外海地震，專家研判屬於海側太平洋板塊向陸側北美板塊隱沒的邊界所引發的「海溝型地震」，類型與2011年311大地震相同，因此發布了大範圍的海嘯警報與注意，提醒防範後續地震。東北大學地震學教授遠田晉次指出，此次震央位於東日本大震災時，板塊未大幅錯動的區域。當時累積的地震應變持續存在，使得這個區域地震活動活躍，呼籲持續提高警戒。
料會接連出現同等或更大規模地震趨勢
日本氣象廳亦將昨天的地震界定的區域內，若發生大型地震，會有接連出現同等或更大規模地震趨勢。實際上，2015年發生規模6.9地震後，3天後與4天後分別又發生規模6.5與6.4的地震。氣象廳指出，日本海溝及千島海溝發發生規模8以上強震的機率，平日為0.1%，但依全世界統計，未來一周機率提高至1%，即是10倍。
受到今次地震影響，宮城縣石卷市的一個平交道，因為水管爆裂而發生路陷，JR仙石市部份路段暫時停駛。至於青森的八戶市，有大廈外牆崩塌。同時青森縣內有88間中小學需要暫時停課。據日本共同社的統計，受影響的5個道縣合共仍有超過1萬人在避災，有關的地震準備維持至下星期一（27日）。去年11月，日本及千島海溝頻繁發生地震，並在12月8日於青森縣對開海底發生黎克特制7.5級的地震，當時日本政府已首次發出「北海道・三陸外海後續地震注意情報」。而在去年11月9日發生6.9級地震的震央附近，在3月26日亦發生6.7級的地震。