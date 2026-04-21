連鎖火鍋店肉片「薄如蟬翼」掀熱議　吸引逾2800萬人關注

一張火鍋豬肉片薄得幾乎變「隱形豬肉」的照片近日在社群平台引發廣泛關注。日本一名網民日前到日本知名連鎖火鍋吃到飽店、以吃肉高CP值聞名的「涮乃葉」(しゃぶ葉)用餐，點用豬里肌肉片後，發現上枱肉片薄度異常，透光得甚至看見盤面底色，畫面曝光後瘋傳，吸引超過2,800萬人次瀏覽，成為熱門話題。

綜合報道，根據社交平台X帳戶「MiamiaWaltz」分享這次到涮乃葉用餐經歷，他當時點了數盤肉品，店員送上桌後讓他當場呆住，原因在於肉片不僅厚度極薄，邊緣甚至呈現半透明狀態，多片重疊後仍可清楚辨識下方黑色盤子。他隨即將畫面拍下並分享至網上，並調侃表示，這可能是自己吃過最薄的肉片，「切工真的很厲害」。「MiamiaWaltz」亦提到，由於肉片切得極薄，夾取時往往能同時帶起多片，視覺上讓人感覺份量增加。他也實際將肉片放入火鍋中涮煮，觀察到肉片仍會如一般豬肉般轉為白色熟肉狀，並未因厚度不同而出現異常，整體食用上仍具備基本口感，但體驗上與一般火鍋肉片明顯不同。