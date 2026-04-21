連鎖火鍋店肉片「薄如蟬翼」掀熱議　吸引逾2800萬人關注

一張火鍋豬肉片薄得幾乎變「隱形豬肉」的照片近日在社群平台引發廣泛關注。日本一名網民日前到日本知名連鎖火鍋吃到飽店、以吃肉高CP值聞名的「涮乃葉」(しゃぶ葉)用餐，點用豬里肌肉片後，發現上枱肉片薄度異常，透光得甚至看見盤面底色，畫面曝光後瘋傳，吸引超過2,800萬人次瀏覽，成為熱門話題。
綜合報道，根據社交平台X帳戶「MiamiaWaltz」分享這次到涮乃葉用餐經歷，他當時點了數盤肉品，店員送上桌後讓他當場呆住，原因在於肉片不僅厚度極薄，邊緣甚至呈現半透明狀態，多片重疊後仍可清楚辨識下方黑色盤子。他隨即將畫面拍下並分享至網上，並調侃表示，這可能是自己吃過最薄的肉片，「切工真的很厲害」。「MiamiaWaltz」亦提到，由於肉片切得極薄，夾取時往往能同時帶起多片，視覺上讓人感覺份量增加。他也實際將肉片放入火鍋中涮煮，觀察到肉片仍會如一般豬肉般轉為白色熟肉狀，並未因厚度不同而出現異常，整體食用上仍具備基本口感，但體驗上與一般火鍋肉片明顯不同。
網民：切河豚生魚片那個轉行過來切肉？
相關照片曝光後，引發大量網友留言討論。有網友以玩笑方式回應「月暈刀功」、「里肌肉變面膜」、「刀工十分了得！」、「火腿？ 確定不是濕紙巾嗎？」、「古有燈影牛肉，今有燈影豬里(肌)肉」、「那薄如蟬翼的未來，經不起誰來夾」、「切肉師傅是不是剛從切河豚生魚片那轉行過來？」、「這是提前進入夏天的清爽版本」；不過也有部分聲音提出質疑，認為肉片過薄可能涉及成本控制，實際提供的肉量未必如外觀看起來充足，進一步引發對吃到飽餐廳供應方式的討論；亦有網民從用餐體驗角度分析，豬里肌這個部位加熱過度，口感容易變得乾柴，認為肉片薄雖然不影響熟成，認為火鍋店為了讓顧客吃到較為軟嫩的口感，會將肉片切得比較薄，不過是否符合消費者期待，成為討論焦點之一。