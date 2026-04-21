汽車卡平交道　火車鳴笛殺到　司機最後驚險逃出(有片)

越南早前發生一宗驚險交通事故。一名男子駕駛私家車橫過平交道期間，突然卡在路軌無法駛離，途人見狀紛紛上前協助移走車子，惟火車掩至，大家最後只能棄車逃竄，司機亦是最後一人逃離車廂，眼睜睜看著汽車遭火車重擊撞毀，驚險畫面被閉路電視拍下。
綜合報道，事發於上周六(18日)傍晚約6時30分，在越南廣南省濰川縣一個平交道上，網上影片顯示，涉事SUV橫過平交道，不久護欄就降下，當時汽車車頭已駛出平交道，正等候適當時機駛進車來車往的行車道。詎料當SUV要動車時卻發生故障未能開動，車主似乎無法驅動汽車，數秒後，司機落車查看狀況，嘗試抬起護欄，幾名途見狀也趕緊前來幫忙舉起護欄，希望助車主趕緊開車離開。惟司機遲遲未能把車開走，使得現場陷入緊張情緒，在眾人一番折騰下依然無果。
事故引起民眾對平交道安全隱患擔憂
不久後，火車汽笛聲從遠而近，大夥兒馬上散開逃離現場，汽車司機亦堅持至最後幾秒才棄車而逃，留下SUV在火車軌道上，被火車高速撞飛，汽車損毀嚴重，安全氣囊彈出，路燈、鐵路標誌等多個設施被撞壞或撞倒，雖然無人命傷亡，但看得眾人驚心動魄。事故亦引起民眾對平交道安全隱患的擔憂，因為諸如試圖穿越鐵軌、在欄桿放下時穿越或在危險區域停車等違規行為屢見不鮮。