汽車卡平交道　火車鳴笛殺到　司機最後驚險逃出(有片)

越南早前發生一宗驚險交通事故。一名男子駕駛私家車橫過平交道期間，突然卡在路軌無法駛離，途人見狀紛紛上前協助移走車子，惟火車掩至，大家最後只能棄車逃竄，司機亦是最後一人逃離車廂，眼睜睜看著汽車遭火車重擊撞毀，驚險畫面被閉路電視拍下。

綜合報道，事發於上周六(18日)傍晚約6時30分，在越南廣南省濰川縣一個平交道上，網上影片顯示，涉事SUV橫過平交道，不久護欄就降下，當時汽車車頭已駛出平交道，正等候適當時機駛進車來車往的行車道。詎料當SUV要動車時卻發生故障未能開動，車主似乎無法驅動汽車，數秒後，司機落車查看狀況，嘗試抬起護欄，幾名途見狀也趕緊前來幫忙舉起護欄，希望助車主趕緊開車離開。惟司機遲遲未能把車開走，使得現場陷入緊張情緒，在眾人一番折騰下依然無果。