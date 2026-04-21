墨西哥金字塔槍擊案　槍手掃射遊客致1死6傷後自盡

墨西哥著名觀光景點特奧蒂瓦坎金字塔（Teotihuacán pyramids）4月20日發生槍擊事件，一名槍手朝遊客開火，造成至少1人死亡、6人受傷，隨後開槍自盡，震驚國際社會。
加拿大女士死亡
根據官方說法，槍手當時站在月亮金字塔（Pyramid of the Moon）上方，向下方遊客開槍，現場一度陷入混亂，遊客四處奔逃。事件造成一名加拿大女遊客死亡，傷者則包括來自哥倫比亞、俄羅斯及加拿大的旅客，其中部分人受到槍傷，另有人在逃生時跌倒受傷。
警方表示，槍手在行兇後於現場自戕身亡，並查獲槍枝與相關武器。槍手犯案動機與身分目前仍在調查中。
墨西哥總統薛辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對事件表達哀悼，並表示已與相關國家外交單位聯繫，協助受害者與家屬。當局也迅速封鎖現場並展開調查，強調局勢已受控。
特奧蒂瓦坎為墨西哥最重要的考古遺址之一，每年吸引大量旅客。此次事件發生在熱門旅遊區，引發外界對觀光安全的關注，特別是在墨西哥即將與美國、加拿大共同主辦2026年世界盃之際。
目前當局持續釐清案件細節與安全漏洞，並加強該區保安措施，以防類似事件再度發生。
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