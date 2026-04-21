特朗普將直播朗讀聖經　經文將來自這卷書

綜合報道，特朗普將在影片中朗讀《歷代志下》7章11至22節，其中包括經常被引用的第14節：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告、尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」根據《基督郵報》(Christian Post)說法，特朗普與這節經文的連結，最早可追溯至2016年，特朗普剛勝選、即將展開第一任總統任期後不久，福音派傳教士Anne Graham Lotz、葛培理(Billy Graham)的女兒，曾聲稱這顯示上帝正在回應祂子民的禱告，就像《歷代志下》7章14節所說的那樣。

籌辦團體：這段經文需要「一位特別的人」來朗讀

協助籌辦活動的宗教團體「Christians Engaged」，其創辦人兼主席Bunni Pounds指出，需要「一位特別的人」來朗讀《歷代志下》第7章，因此特地把這段經文留給特朗普來讀。

報道指，「全美讀經」這活動為期一周，旨在紀念聖經傳入美國 250 週年，屆時將有近 500 名參與者朗讀從《創世記》到《啟示錄》的經文。根據活動日程安排顯示，《歷代誌下》7:11至22節的朗讀被安排在21日晚間黃金時段的「特邀嘉賓」環節，與前住房及城市發展部部長卡森(Ben Carson)和國會議員等人物一同朗讀。