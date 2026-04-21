伊朗局勢｜以兵黎巴嫩破壞耶穌像惹公憤 內塔尼亞胡「震驚」令嚴懲(有片)

中東緊張局勢持續，網上近日瘋傳一名以色列國防軍士兵在黎巴嫩南部用大錘砸毀耶穌雕像的照片，引發國際輿論及基督教社群憤慨。以色列軍方周一證相片屬實，正調查事件及強調會懲治涉案的人，正協助社區將雕像修復放回原位。總理內塔尼亞胡發表聲明，稱對於有以軍破壞耶穌像感到震驚，嚴詞譴責行為「可恥」及違背國家價值觀，並向受傷害的基督徒致歉。

正協助修復雕像

涉事地點為黎巴嫩南部基督徒聚居的德貝爾村（Debel），隸屬黎巴嫩最大東儀天主教會「馬龍派」，距以色列邊境約5公里。周日開始，一張身穿以軍制服士兵用大錘搗毀耶穌像的照片在網上迅速流傳。從另一影片可見，被砸毀的耶穌像兩手前臂斷開，散落兩旁，十字架斷開兩截。

以軍證實影像屬真實，並於周一宣布已鎖定士兵身份。總理內塔尼亞胡對事件表示「震驚與難過」，強調軍方正進行刑事調查，將對肇事者採取嚴厲的紀律處分。外交部長薩爾亦斥責該行為「嚴重且可恥」，稱此舉與以色列價值觀背道而馳，並向感到被冒犯的基督徒深表歉意。以軍發言人強調該士兵的行為完全不符部隊期望，正嚴肅處理。為平息爭議，以軍亦將協助當地社區將耶穌雕像進行修復。