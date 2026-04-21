熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Apr-21 14:15
更新：2026-Apr-21 14:15

海洋世界「最緊張刺激」入職典禮　20新人獲殺人鯨水花祝福(有片)

分享：
海洋世界「最緊張刺激」入職典禮，20新人獲殺人鯨水花祝福。(鴨川海洋世界)

海洋世界「最緊張刺激」入職典禮，20新人獲殺人鯨水花祝福。(鴨川海洋世界)

adblk4

每年41日是日本新年度的開始，日本各個企業都會舉行新員工入職典禮，當中位於千葉縣的鴨川海洋世界於6日迎來20名新入員工，他們與總經理一同參加了水族館獨有而別開生面的入職儀式「來自殺人鯨的祝福」。

綜合報道，這場號稱日本「最緊張刺激」的入職典禮，是館方的年度傳統活動，今年已經是第9屆。今年同樣為了歡迎新員工，由堪稱鴨川海洋世界「資深前輩」的殺人鯨「拉拉」(ララ)，送上祝福的「尾擊浪花」。根據海洋世界的介紹，拉拉今年25歲，體長5.5米，體重2.28公噸。

adblk5
新員工互相激勵後，都緊張等待著「拉拉」的祝福。(X) 新員工都緊張等待「拉拉」的祝福。(X) 不管有或沒有穿上雨衣的新員工隨即變成「落湯雞」。(X) 飼養員發出指令後，「拉拉」巨大尾鰭連環拍打水面，連續激出2米高水花。(X) 飼養員發出指令後，「拉拉」巨大尾鰭連環拍打水面，連續激出2米高水花。(X) 新員工感謝「拉拉」的祝福，互相激勵，最後還跟「拉拉」來個大合照。(X)

連環水花令一眾新員工充滿燦爛笑容

網上影片顯示，新員工互相激勵後，都緊張等待著「拉拉」的祝福，飼養員發出指令後，「拉拉」巨大尾鰭連環拍打水面，連續激出2米高水花，灑向觀眾席上的新員工們，不管有或沒有穿上雨衣的新員工隨即變成「落湯雞」，水花同時在瞬間沖散入職典禮特有的嚴肅和緊張氣氛，使現場充滿驚呼聲與燦爛笑容，新員工跟著歡呼和拍掌，並感謝「拉拉」的祝福，最後還跟「拉拉」來個大合照。隨著這個有趣的儀式結束，味著接受這場特別歡迎的新進員工，正式踏入新環境的第一步。

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務