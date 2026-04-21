海洋世界「最緊張刺激」入職典禮　20新人獲殺人鯨水花祝福(有片)

每年4月1日是日本新年度的開始，日本各個企業都會舉行新員工入職典禮，當中位於千葉縣的鴨川海洋世界於6日迎來20名新入員工，他們與總經理一同參加了水族館獨有而別開生面的入職儀式「來自殺人鯨的祝福」。

綜合報道，這場號稱日本「最緊張刺激」的入職典禮，是館方的年度傳統活動，今年已經是第9屆。今年同樣為了歡迎新員工，由堪稱鴨川海洋世界「資深前輩」的殺人鯨「拉拉」(ララ)，送上祝福的「尾擊浪花」。根據海洋世界的介紹，拉拉今年25歲，體長5.5米，體重2.28公噸。