海洋世界「最緊張刺激」入職典禮　20新人獲殺人鯨水花祝福(有片)

每年4月1日是日本新年度的開始，日本各個企業都會舉行新員工入職典禮，當中位於千葉縣的鴨川海洋世界於6日迎來20名新入員工，他們與總經理一同參加了水族館獨有而別開生面的入職儀式「來自殺人鯨的祝福」。
綜合報道，這場號稱日本「最緊張刺激」的入職典禮，是館方的年度傳統活動，今年已經是第9屆。今年同樣為了歡迎新員工，由堪稱鴨川海洋世界「資深前輩」的殺人鯨「拉拉」(ララ)，送上祝福的「尾擊浪花」。根據海洋世界的介紹，拉拉今年25歲，體長5.5米，體重2.28公噸。
連環水花令一眾新員工充滿燦爛笑容
網上影片顯示，新員工互相激勵後，都緊張等待著「拉拉」的祝福，飼養員發出指令後，「拉拉」巨大尾鰭連環拍打水面，連續激出2米高水花，灑向觀眾席上的新員工們，不管有或沒有穿上雨衣的新員工隨即變成「落湯雞」，水花同時在瞬間沖散入職典禮特有的嚴肅和緊張氣氛，使現場充滿驚呼聲與燦爛笑容，新員工跟著歡呼和拍掌，並感謝「拉拉」的祝福，最後還跟「拉拉」來個大合照。隨著這個有趣的儀式結束，味著接受這場特別歡迎的新進員工，正式踏入新環境的第一步。
日本屈指の激しい入社式！— 鴨川シーワールド【公式】 (@kamoseaOfficial) April 6, 2026
新入社員20名がシャチ「ララ」のテールバーストを体験しました！！日本屈指の激しい入社式が行われた会場は、歓声と晴れやかな笑顔に包まれました。
社会人としての新たな一歩を踏み出す仲間たちが、一歩ずつ成長していく姿を温かい目で見守ってください。… pic.twitter.com/eigDV73tXd