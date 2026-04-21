伊朗局勢｜萬斯赴巴基斯坦再談判 《華爾街日報》分析5種美伊走向

美國與伊朗2周停火將於美東時間周三(22日)晚屆滿，美國總統特朗普表明無意延長停火。美媒報道，副總統萬斯預計周二(21日)將前往巴基斯坦進行第二輪談判，伊朗官員表示，若萬斯出席，伊朗首席代表、國會議長卡利巴夫也將參加談判。 特朗普再次警告若伊朗拒絕達成協議，所有橋梁和發電廠將被摧毀。《華爾街日報》分析，美伊第二輪談判如何發展，將有5種可能性。 特朗普堅持立場 特朗普對伊朗提出的要求包括凍結鈾濃縮活動至少20年、將高濃縮鈾移出伊朗，以及全面解除霍爾木茲海峽的封鎖，美方高層指這些都是特朗普不會退讓的底線。這項發展有可能逼使伊朗讓步，但也存在伊朗拒絕讓步、再度交戰的風險。德黑蘭仍拒絕解除對霍爾木茲海峽的控制，並表明不會放棄鈾濃縮計劃。

緩兵之計 美伊可能無法達成最終協議，但至少可簽署類似諒解備忘錄的文件，作為日後最終協議的基本框架，這可為之後的外交談判爭取更多空間。 各讓一步 有官員及分析預期，美伊其中一個方案是：伊朗同意20年內不會將鈾濃縮到更高程度，但在頭10年之後，伊朗就可進行核研究，或至少在接下來的10年生產少量低濃縮鈾。其他折衷方案包括：伊朗同意放棄濃度達60%或20%以上的濃縮鈾，但可保留低濃度的濃縮鈾。

戰火重燃 恢復交火將使伊朗面臨另一輪毀滅性打擊，但美國本身也有風險。這場戰爭在美國國內極具爭議，不僅令共和黨內部分裂，也推高國內能源價格及通脹。國防官員亦擔心，美國恐耗盡原本供美軍在其他地區所需的關鍵彈藥。 特朗普「走人」 特朗普可能宣稱勝利後退出戰事，留下令中東盟友噩夢般的局面：伊朗政權雖受創，但仍完整地存在，且仍有能力對霍爾木茲海峽徵收通行費，也保存重啟核計劃的技術和能力。 華府消息人士聲稱，特朗普抽身「不玩」是最不可能的情況。美國退場正是阿拉伯及歐洲官員在美伊第一輪談判失敗後最擔心的情境。