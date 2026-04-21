美國西南航空2飛機空中僅距150米險相撞 防撞系統響起避過空難

美國田納西州納許維爾國際機場日前發生驚險事件，兩架西南航空客機在空中距離一度僅約150米，幸在機上防撞系統警示與機師即時應對下，避過空難。
美國聯邦航空總署（FAA）指出，事件發生於4月18日下午約5時30分。其中一架航班在降落過程中因天候因素「重飛」（go-around），但在過程中接獲航管指示，卻被引導至另一架正從平行跑道起飛的客機航線上，導致兩機飛行路徑一度交錯。
機師迴避動作拉開距離
兩架飛機的駕駛艙隨即響起防撞系統警報，指示採取緊急迴避動作，一架爬升、另一架下降，最終成功拉開距離，避免相撞。飛行數據顯示，兩機最近距離約150米，已符合「空中近撞」的定義。
事件中，2架當事航班最終均安全完成航程，其中一架順利降落納許維爾，另一架則繼續飛往目的地，未有傷亡。
FAA表示，初步研判此次事件與空中交通管制指示失誤有關，目前已展開調查。航空公司方面則指出，當時現場風勢強勁，導致航班需重新進場降落，並強調機組人員專業應對確保飛航安全。
分析指出，儘管現代客機配備完善的防撞系統，使重大空中相撞事件極為罕見，但近年美國航空安全仍因多宗「險撞」事件而備受關注，此次事件再度凸顯航管與飛安系統的重要性。
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Southwest Airlines has confirmed that one of its flights was forced to take evasive action to avoid colliding with another flight at Nashville International Airport over the weekend.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 20, 2026
Southwest reports that while approaching BNA amid gusty wind conditions, pilots of Southwest… pic.twitter.com/N5udn0SDTo