美國西南航空2飛機空中僅距150米險相撞 防撞系統響起避過空難

美國田納西州納許維爾國際機場日前發生驚險事件，兩架西南航空客機在空中距離一度僅約150米，幸在機上防撞系統警示與機師即時應對下，避過空難。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，事件發生於4月18日下午約5時30分。其中一架航班在降落過程中因天候因素「重飛」（go-around），但在過程中接獲航管指示，卻被引導至另一架正從平行跑道起飛的客機航線上，導致兩機飛行路徑一度交錯。

機師迴避動作拉開距離

兩架飛機的駕駛艙隨即響起防撞系統警報，指示採取緊急迴避動作，一架爬升、另一架下降，最終成功拉開距離，避免相撞。飛行數據顯示，兩機最近距離約150米，已符合「空中近撞」的定義。