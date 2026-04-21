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國際
出版：2026-Apr-21 15:37
更新：2026-Apr-21 15:37

美國西南航空2飛機空中僅距150米險相撞 防撞系統響起避過空難

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美國西南航空。（圖／路透社）

美國西南航空。（圖／路透社）

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美國田納西州納許維爾國際機場日前發生驚險事件，兩架西南航空客機在空中距離一度僅約150米，幸在機上防撞系統警示與機師即時應對下，避過空難。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，事件發生於4月18日下午約5時30分。其中一架航班在降落過程中因天候因素「重飛」（go-around），但在過程中接獲航管指示，卻被引導至另一架正從平行跑道起飛的客機航線上，導致兩機飛行路徑一度交錯。

機師迴避動作拉開距離

兩架飛機的駕駛艙隨即響起防撞系統警報，指示採取緊急迴避動作，一架爬升、另一架下降，最終成功拉開距離，避免相撞。飛行數據顯示，兩機最近距離約150米，已符合「空中近撞」的定義。

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事件中，2架當事航班最終均安全完成航程，其中一架順利降落納許維爾，另一架則繼續飛往目的地，未有傷亡。

FAA表示，初步研判此次事件與空中交通管制指示失誤有關，目前已展開調查。航空公司方面則指出，當時現場風勢強勁，導致航班需重新進場降落，並強調機組人員專業應對確保飛航安全。

分析指出，儘管現代客機配備完善的防撞系統，使重大空中相撞事件極為罕見，但近年美國航空安全仍因多宗「險撞」事件而備受關注，此次事件再度凸顯航管與飛安系統的重要性。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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