高市早苗內閣執政半年 民調支持率重回7成以上 經濟及抗通脹表現獲逾68%肯定

日本首相高市早苗領導的政府自去年10月上台至今約半年，日本產經新聞社與富士新聞網(FNN)於本月18、19日進行聯合民調，結果顯示，高市內閣的支持率重回7字頭，達到70.2%。至於高市早苗主導的修憲議題，多數受訪民眾對自民黨提出的4大修憲項目表達支持。

調查顯示，高市內閣支持率比上一次、即3月14、15日民調增加3.1個百分點，重回70%以上。上次民調是高市政府去年10月上台以來，支持率首次跌破7成，現在又回到高水平。不支持率則下降3.4個百分點，到25.1%。