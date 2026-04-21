高市早苗內閣執政半年 民調支持率重回7成以上 經濟及抗通脹表現獲逾68%肯定

日本首相高市早苗領導的政府自去年10月上台至今約半年，日本產經新聞社與富士新聞網(FNN)於本月18、19日進行聯合民調，結果顯示，高市內閣的支持率重回7字頭，達到70.2%。至於高市早苗主導的修憲議題，多數受訪民眾對自民黨提出的4大修憲項目表達支持。
調查顯示，高市內閣支持率比上一次、即3月14、15日民調增加3.1個百分點，重回70%以上。上次民調是高市政府去年10月上台以來，支持率首次跌破7成，現在又回到高水平。不支持率則下降3.4個百分點，到25.1%。
民調顯示，對於政府過去半年在「經濟政策及物價上漲對策」的表現，68.3%給予正面評價。「外交及安全保障」則有66.6%表示肯定。顯示無論內政或外交，都有逾6成半受訪者對高市內閣給予肯定。
在4項修憲提案中，「將自衛隊明文寫入憲法」獲59.3%受訪者支持，反對為31.3%。針對因應重大災害而設立的「緊急事態條款」，包括延長國會議員任期等措施，支持率達66.2%，反對僅25.9%。
此外，「取消參議院合區制度，新增條文確保各都道府縣至少有一名參議員」獲54.1%支持、29.6%反對。「不受經濟條件影響，確保受教機會」的修憲建議，支持率高達83.3%，反對僅11.3%，為4項中最高。
政黨支持度方面，自民黨以33%居首，其後為國民民主黨及參政黨並列4.1%，日本維新會3.6%，中道改革聯合3.2%，共產黨2.2%。