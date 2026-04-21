日本薩莉亞開業53年僅漲價一次 不敵通脹及油價飆升 恐放棄不加價承諾

彭博新聞報道，日本意式連鎖餐廳薩莉亞(Saizeriya)自1973年開業以來幾乎沒加價，但現今「通脹猛於虎」，實難以維持不加價的經營策略。 1973年開業以來，薩莉亞大部分餐點僅加過一次價，全日本逾1,000間分店都維持同樣的廉價策略，連開設於消費高昂的東京銀座分店也不例外。 東京都調布市的薩莉亞分店，一份瑪格麗特薄餅或一份肉醬意粉僅售約400日圓(約19.6港元)，一份有10多隻蝦的蝦仁雞尾酒前菜售價280日圓(約13.7港元)，一杯葡萄酒僅100日圓(約4.9港元)，比便利店罐裝啤酒更便宜。

薩莉亞幾乎不賣廣告，靠著親民價格吸引各年齡層的消費者，上個財政年度吸引逾2億人次消費，同店客流量連續3年呈雙位數增長，日本國內營業額更創下11億美元(約85.8億港元)歷史新高。 此外，薩莉亞海外擴展也十分迅速，在中國、新加坡及越南已有約600間分店，正計劃進軍印尼。但集團似乎更願意在海外分店提高價格，上個財政年度約65%營業利益來自海外，海外利潤率更高達12%，日本本土僅為2.9%。

薩莉亞維持低價的秘訣，在於盡可能減少中間商及外部供應商。過去30年，薩莉亞集團在日本、澳洲及中國設有7座自家的食材工廠，自碾白米、自製醬汁、自種菜，直接從意大利進口橄欖油和葡萄酒。此外，透過中央廚房預先處理食材，各分店的廚師不需動刀。以這種種策略來達到控制食物品質和價格的目標。

然而，近年日本通脹升溫，薩莉亞控制價格的能力正受到前所未有的考驗。2020年以來，日本食品價格猛漲了30%，員工要求加薪，導致去年900多間餐飲店倒閉，創下2010年以來新高。 薩莉亞本月較早時以成本上漲為由下調盈利預測，股價因而受壓。隨著美伊戰爭推高能源價格，並進一步壓抑日圓匯價，部分薩莉亞的投資者開始希望集團採取漲價策略。SMBC日興證券分析師Ryozo Minagawa指出，盈利增長的最大催化劑就是國內分店加價，而且如果加幅低於10%，將直接反映在盈利增長上，而不會對客流量造成影響。

80歲創辦人正垣泰彥多年來強調效率與削減成本的重要性，但現在連他也暗示，永不漲價的長期承諾可能守不住。正垣泰彥在2024年出版的自傳中寫道，「如果薩莉亞要加價，那也只會在顧客不因漲價感受到負擔時。但若未來薪酬持續上漲，消費者的可支配收入增多，完全拒絕加價就等於無視時代變遷的現實」。