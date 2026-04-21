倫敦豪宅區紫藤花盛放遭網紅「攻陷」 帶流動更衣室攝影師拍照

英國倫敦西部一個豪宅區因為一片盛放的紫藤花，近日成為打卡點，吸引大批遊客和網紅前來拍照放上網；甚至有小巴載著一群打扮精緻的女生到來，也有人架起流動更衣帳篷，以及擺放椅子作道具拍照，亦有人僱用攝影師前來拍攝婚紗照。小小街道塞滿人，令區內住戶感不滿，指聚集的人群愈來愈大，而且更具組織，在社交網有人提供拍攝紫藤花的路線圖。

據悉，今年前來拍照的遊客猛增，主要來自亞洲，特別是紫藤花發源地日本。《每日郵報》指，最多人聚集拍照的是肯辛頓高街(Kensington High Street)附近，在一條房價高達數百萬英鎊的街道盡頭。其中一住戶的外牆和圍欄上紫藤花盛開，配以白色的古老風格別墅成為拍攝景點。照片所見，有女士特意穿著西方懷舊服飾到來拍照。該屋的女主人稱，居於上址已有25年，與丈夫和兩名子女同住。她指，在新冠疫情封城前，沒有人注意過他們的屋子，所以當她看到自己間屋突然出現在網上一個紫藤花之旅時，感到非常驚訝。