倫敦豪宅區紫藤花盛放遭網紅「攻陷」 帶流動更衣室攝影師拍照

英國倫敦西部一個豪宅區因為一片盛放的紫藤花，近日成為打卡點，吸引大批遊客和網紅前來拍照放上網；甚至有小巴載著一群打扮精緻的女生到來，也有人架起流動更衣帳篷，以及擺放椅子作道具拍照，亦有人僱用攝影師前來拍攝婚紗照。小小街道塞滿人，令區內住戶感不滿，指聚集的人群愈來愈大，而且更具組織，在社交網有人提供拍攝紫藤花的路線圖。
據悉，今年前來拍照的遊客猛增，主要來自亞洲，特別是紫藤花發源地日本。《每日郵報》指，最多人聚集拍照的是肯辛頓高街(Kensington High Street)附近，在一條房價高達數百萬英鎊的街道盡頭。其中一住戶的外牆和圍欄上紫藤花盛開，配以白色的古老風格別墅成為拍攝景點。照片所見，有女士特意穿著西方懷舊服飾到來拍照。該屋的女主人稱，居於上址已有25年，與丈夫和兩名子女同住。她指，在新冠疫情封城前，沒有人注意過他們的屋子，所以當她看到自己間屋突然出現在網上一個紫藤花之旅時，感到非常驚訝。
倫敦紫藤花｜屋主：留下垃圾弄斷植物
該屋主稱，大多數前來拍照的人都尊重別人和非常友善。她只會囑咐他們小心不要碰到藤花發，因經常有人撞到它們，導致樹枝斷掉。她認為是一些亞洲網紅上載照片到社交網帶起這股熱潮，因為她常見到日本人，但他們都非常尊重別人。現在的問題是開始有網紅前來，還有一些人帶著專業攝影師前來拍照；他們帶著整套便攜式更衣室和椅子來，擺放在行人道上，還有情侶在她家門外拍婚紗照。也有人帶著他們的狗在她的門口外玩，還待上一整天。她又說，如果是一大群人前來，他們常常會留下垃圾，「我們必須清理，他們有時還會弄斷植物，我不喜歡這樣。」她的幫傭也指，每次出門都要面對一大群人，「相當煩人」。
記者採訪當天，見到也有居於英國的人前來拍照，他們都是從TikTok和Instagram見到帖文前來。另有一群馬來西亞女遊客，一行7人。她們從TikTok得知這裡有紫藤花盛開，特意來拍照。