伊朗局勢｜美軍攔截擴至印度洋 稱登上偷運伊朗石油船隻(有片)

美國對伊朗港口的封鎖線從霍爾木茲海峽擴至印太地區，繼日前於該海峽對出阿曼灣扣留一艘伊朗貨櫃船後，周二於斯里蘭卡附近印度洋攔截一艘油輪。據悉，該船幾乎裝滿200萬桶原油，顯示其目的地是新加坡。美軍指該船偷運伊朗石油，是受制裁船隻。 美國國防部周二在社交網「Ｘ」發文稱，美軍印太司令部於所負責地區內，對無國籍和受制裁船隻「Tifani」號採取攔截行動並登船搜查，未有發生意外。帖文稱，美軍將繼續全球海上執法行動，瓦解非法網絡，攔截向伊朗提供物資支援的制裁船隻，無論其在哪裡行駛；國際水域並非受制裁船隻的避難所。美國參謀長聯席會議主席凱恩上周曾稱，美國對伊朗的封鎖不限於伊朗水域。據悉，Tifani號掛有非洲國家博茨瓦納(Botswana)國旗，並非無國籍船隻。

特朗普重申無意延長停火限期 美伊在巴基斯坦第二輪談判前景未明之際，美國總統特朗普於美國時間周二早上接受訪問時繼續出「口術」施壓，稱無意延長周三晚屆滿的美伊停火限期，又指一旦未能達成協議，便會恢復軍事行動轟炸伊朗。美媒稱，副總統萬斯周二啟程往巴基斯坦，伊朗政府則未有確認是否與美國恢復談判。特朗普於訪問中稱，沒有太多時間，所以不想延長停火限期，又指美國在雙方談判上擁有強勢，預料會達成很好的協議。伊朗政府一名發言人至香港時間周二晚，仍未有確認或否認伊朗是否參與第二輪談判。她僅稱，伊朗面前有兩個策略，一是打仗，另一是外交，又說即使只是輕微的國家利益損失，談判代表團也不會妥協。

外交部：支持保持停火談判勢頭 國家主席習近平周一與與沙特王儲兼首相穆罕默德通電話，就當前中東和波斯灣局勢進行溝通。在周二外交部例行記者會上，有記者問及有評論認為，伊朗戰事爆發以來，中方不斷加大外交努力，推動停火止戰。請問中方如何看待局勢下步發展？中方將如何繼續勸和促談，為局勢降溫發揮作用？發言人郭嘉昆稱，伊朗戰事是國際社會面臨的最緊迫挑戰之一。習近平主席就維護和促進中東和平穩定提出四點主張：一是堅持和平共處、二是堅持國家主權、三是堅持國際法治，第四是堅持統籌發展和安全。四點主張充分體現中方促和止戰、宣導對話化解分歧的一貫立場和積極努力，為走出衝突、實現和平提供了中國方案。

郭嘉昆指，中方將根據習近平主席四點主張精神，同國際社會一道為此發揮積極建設性作用。他又表示，當前地區形勢正處在戰和轉換的關鍵階段，和平視窗既已打開，就應為盡早結束戰爭創造有利條件。中方支持相關方保持停火和談判勢頭，將繼續為推動局勢緩和，實現中東地區的持久和平穩定發揮建設性作用。