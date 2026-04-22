戰後安保政策重大轉向 日修例准出口殺傷力武器

日本政府21日通過內閣決議，完成了對「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南的修改，原則上將允許殺傷力武器對外出口，被視為日本戰後安保政策重大轉向。日本輿論普遍認為，高市政府此舉可能助長地區衝突、加劇軍備競爭。自相關動向被曝光以來，該政策在日本國內持續引發民眾大規模抗議。內閣官房長官木原稔強調，日本堅持戰後逾80年來構建和平國家的理念不變。外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上答問時表示，中方對此嚴重關切，指包括中國在內的國際社會將保持高度警惕，堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動。

規則修改後，日本取消了此前將武器出口限定在5類非戰鬥用途範圍內的限制，包括救援、運輸、警戒、監視及掃雷，原則上允許包括殺傷力武器在內的成品武器出口，包括護衛艦及導彈；在特定情況下，也將允許向處於衝突中的國家出口武器。作為保障措施，護衛艦及導彈等殺傷力武器出口只限已經與日本簽訂武備出口協議的國家，目前有美、英等17國。根據新規則，日本武器出口將由首相、內閣官房長官、外務大臣和防衛大臣審批，獲批後再通報國會。防衛大臣小泉進次郎透露，已有國家表示有意買入日本即將退役的護衛艦，強調在堅持和平國家路線同時，會審慎判斷武器出口決定。

共同社指，日本長期以來以「和平國家」為定位，此次修訂是日本安全保障政策的重大轉折。近期日本民眾已多次集會，反對政府推動解禁武器出口，反對推進修改憲法。抗議民眾認為，這些做法違背日本憲法和平主義精神、加劇地區緊張局勢。

中方嚴重關切 堅決抵制日本「新型軍國主義」 在北京，外交部發言人郭嘉昆昨被問及日本正式修改「防衛裝備轉移三原則」、原則允許出口殺傷力武器，出口前毋須國會提前審批一事時，表示中方對此嚴重關切。他指當年日本軍國主義大肆侵略擴張，對中國及亞洲鄰國犯下滔天罪行，而基於日本的侵略歷史，為防範日本軍國主義死灰復燃，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。

郭嘉昆說，日本憲法對本國軍力、交戰權、戰爭權也作出嚴格限制，戰後日本還確立了「專守防衛」等限制軍力發展和武器出口的嚴格規範。他續稱，1976年日本政府發表對武器出口的統一見解，明確表示日本作為和平國家，慎重處理武器出口；但日方近期在軍事安全領域一系列危險動向戳穿了其「和平國家」和「專守防衛」的自我標榜，很多專家學者擔心日本重新開啟「戰爭機器」，對外「輸出戰爭」。郭嘉昆稱，日本加速「再軍事化」是事實和現實，有實際的路線和行動；包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動。