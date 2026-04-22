美國勞工部長捲「不當行為」醜聞後請辭 特朗普政府再有人事震盪

美國總統特朗普（Donald Trump）政府再度出現人事異動，勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）已正式請辭，成為繼國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)、司法部長邦迪（Pam Bondi）之後，第三名離開內閣的成員。白宮證實此消息，並表示她將轉往私人市場發展，其職務暫由副部長桑達寧（Keith Sonderling）代理。
白宮對其任內表現給予正面評價，稱其致力推動公平勞動政策並提升勞工技能。查維斯-德雷默亦透過社交平台發聲，肯定自身任內成果，並讚揚特朗普政府，強調始終以美國勞工利益為優先。
傳出軌下屬 用公帑去旅行
然而，外界普遍認為查韋斯-德雷默的離職與一連串爭議密切相關。《紐約時報》指出，勞工部監察長正調查其與高層幕僚及家人涉及的不當行為，包括向年輕員工傳送私人訊息、提出非公務要求，甚至牽涉家人與員工互動不當等情形。此外，早前亦有指控稱她與下屬存在不正當關係，並疑似動用公務資源去旅行等。
查韋斯-德雷默否認相關指控，稱事件為「深層政府」(deep state)操作，意圖透過媒體抹黑政府。儘管白宮初期力挺並否認相關報道，但隨著調查擴大，已有多名相關官員離職。部分共和黨議員私下表示，此次辭職有助止血，路易斯安那州參議員甘迺迪（John Neely Kennedy）更直言，此舉展現一定的政治判斷。
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