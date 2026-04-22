美國勞工部長捲「不當行為」醜聞後請辭 特朗普政府再有人事震盪

美國總統特朗普（Donald Trump）政府再度出現人事異動，勞工部長查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）已正式請辭，成為繼國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)、司法部長邦迪（Pam Bondi）之後，第三名離開內閣的成員。白宮證實此消息，並表示她將轉往私人市場發展，其職務暫由副部長桑達寧（Keith Sonderling）代理。

白宮對其任內表現給予正面評價，稱其致力推動公平勞動政策並提升勞工技能。查維斯-德雷默亦透過社交平台發聲，肯定自身任內成果，並讚揚特朗普政府，強調始終以美國勞工利益為優先。