情侶阿爾卑斯山海拔2681米山頂「肉搏」 氣象鏡頭直播

瑞士境內阿爾卑斯山發生奇聞，成為網上熱話。一對情侶竟然在2,681米高山頂上，毋懼寒冷上演「活春宮」。他們以為神不知鬼不覺，但有民眾因為查看山上天氣，竟在氣象觀測直播鏡頭中發現此激情一幕。

阿爾卑斯山活春宮｜「他們不冷嗎」？

瑞士傳媒《20 Minuten》稱，事發在本月8日。有民眾因為計畫到Faulhorn登山，為確認山區的積雪狀況與天氣，所以登入當地氣象觀測網頁。豈料網頁中的氣象監測直播畫面出現限制級影像，兩個人影在木製露台上糾纏一起。該民眾受訪時稱，他的第一反應是笑出來，接著忍不住想「他們不冷嗎」？