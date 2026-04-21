情侶阿爾卑斯山海拔2681米山頂「肉搏」 氣象鏡頭直播

瑞士境內阿爾卑斯山發生奇聞，成為網上熱話。一對情侶竟然在2,681米高山頂上，毋懼寒冷上演「活春宮」。他們以為神不知鬼不覺，但有民眾因為查看山上天氣，竟在氣象觀測直播鏡頭中發現此激情一幕。
阿爾卑斯山活春宮｜「他們不冷嗎」？
瑞士傳媒《20 Minuten》稱，事發在本月8日。有民眾因為計畫到Faulhorn登山，為確認山區的積雪狀況與天氣，所以登入當地氣象觀測網頁。豈料網頁中的氣象監測直播畫面出現限制級影像，兩個人影在木製露台上糾纏一起。該民眾受訪時稱，他的第一反應是笑出來，接著忍不住想「他們不冷嗎」？
阿爾卑斯山活春宮｜「天眼」直擊全程 幸自動打格
有關氣象攝影機設在海拔約2,681米的Faulhorn山頂，每10分鐘就會拍攝一張高畫質照片，並實時傳到網上。這對情侶疑似是在8日下午2時40分登頂，因為當時正值冬末春初的旅遊淡季，山頂飯店也處於休業狀態，人跡罕至。或許是認為四下無人，所以兩人竟然在寒風中，進行長達約30分鐘的親密行為。
這對情侶顯然沒注意到附近的「天眼」，從脫衣服到「肉搏」以至穿上衣服離開，一舉一動全被氣象攝影機拍攝下來。幸氣象網站擁有私隱保護機制，攝影機在捕捉到人像時，AI會自動打格，所以這對情侶的長相與私密部位都被遮蔽，看不到他們樣子。有關氣象網頁已將該畫面下架。