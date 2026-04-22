伊朗局勢｜特朗普延長美伊停火 　伊朗斥為拖延時間發動突襲

美伊的兩星期停火，原定本港時間今早7時50分屆滿，但特朗普日前受訪時指，停火在美國東岸時間周三(22日)晚，即本港周四(23日)早上才到期。美國總統特朗普周二(21日)宣布，延長美伊的停火期限，直至伊朗提出談判方案，並完成磋商。

特朗普21日在社交平台發文指，鑑於伊朗政府內部嚴重分裂，美方應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾及總理夏巴茲的要求，延長美國與伊朗的停火，直至伊朗提出統一的方案。特朗普同時稱，他已經指示美軍繼續對伊朗實施海上封鎖及維持戰備狀態。美國多間傳媒引述知情人士指，副總統萬斯星期二在白宮出席會議後，暫時擱置前往巴基斯坦參與會談。