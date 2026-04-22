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國際
出版：2026-Apr-22 09:43
更新：2026-Apr-22 09:43

伊朗局勢｜特朗普延長美伊停火 　伊朗斥為拖延時間發動突襲

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伊朗局勢，特朗普延長美伊停火，伊朗斥為拖延時間發動突襲。(AP)

伊朗局勢，特朗普延長美伊停火，伊朗斥為拖延時間發動突襲。(AP)

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美伊的兩星期停火，原定本港時間今早750分屆滿，但特朗普日前受訪時指，停火在美國東岸時間周三(22)晚，即本港周四(23)早上才到期。美國總統特朗普周二(21)宣布，延長美伊的停火期限，直至伊朗提出談判方案，並完成磋商。

特朗普21日在社交平台發文指，鑑於伊朗政府內部嚴重分裂，美方應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾及總理夏巴茲的要求，延長美國與伊朗的停火，直至伊朗提出統一的方案。特朗普同時稱，他已經指示美軍繼續對伊朗實施海上封鎖及維持戰備狀態。美國多間傳媒引述知情人士指，副總統萬斯星期二在白宮出席會議後，暫時擱置前往巴基斯坦參與會談。

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特朗普已經指示美軍繼續對伊朗實施海上封鎖及維持戰備狀態。(Truth Social) 伊朗：已做好百分百戰備，隨時準備開火。(伊朗。AP)

伊朗：已做好百分百戰備 隨時準備開火

伊朗首席談判代表、伊斯蘭議會議長卡利巴夫的一名顧問表示，特朗普延長停火協議是為發動突襲爭取時間。美國繼續封鎖伊朗港口，與轟炸無異，必須予以軍事回應。據報伊朗方面拒絕出席星期三在巴基斯坦舉行的伊美第二輪會談，認為美方正在阻撓達成任何實質協議，參與談判純屬浪費時間。伊朗外交部表示，美國針對伊朗船隻的行動相當於海盜行為和國家恐怖主義，質疑華盛頓在談判問題上的誠意。伊朗武裝部隊中央司令部警告美國，伊朗部隊早已做好百分百戰備，隨時準備開火。

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