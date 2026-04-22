高市早苗內閣官員參拜靖國神社　中國就高市獻祭祀費嚴厲譴責(更新)

高市早苗以「內閣總理大臣」名義，向正舉行春祭的靖國神社，奉上稱為「真榊」的祭品。(路透社)

日本傳媒報道，首相、自民黨總裁高市早苗，在靖國神社春季例行大祭，通過自民黨總務會長有村治子，自費獻上了「玉串料」，即祭祀費。日本經濟財政政策擔當大臣城內實上午參拜靖國神社，是高市早苗內閣大臣首次參拜。而126名來自日本跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社」的成員，集體參拜靖國神社。

在北京，外交部發言人郭嘉昆今日批評，日本涉靖國神社一系列消極動向，公然挑釁國際正義，粗暴踐踏人類良知，中方對有關惡行十分憤慨，嚴厲譴責。

