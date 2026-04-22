高市早苗內閣官員參拜靖國神社　中國就高市獻祭祀費嚴厲譴責(更新)

日本傳媒報道，首相、自民黨總裁高市早苗，在靖國神社春季例行大祭，通過自民黨總務會長有村治子，自費獻上了「玉串料」，即祭祀費。日本經濟財政政策擔當大臣城內實上午參拜靖國神社，是高市早苗內閣大臣首次參拜。而126名來自日本跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社」的成員，集體參拜靖國神社。
在北京，外交部發言人郭嘉昆今日批評，日本涉靖國神社一系列消極動向，公然挑釁國際正義，粗暴踐踏人類良知，中方對有關惡行十分憤慨，嚴厲譴責。
高市早苗昨日（21日）以「內閣總理大臣」名義，向正舉行春祭的靖國神社，奉上稱為「真榊」的祭品。在北京，外交部昨日說中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。發言人郭嘉昆表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」，今年是東京審判開庭80周年，令人憤慨的是80年後的今天，臭名昭著的靖國神社仍然供奉著對侵略戰爭負有直接罪責的日本二戰甲級戰犯，日本官員、政客卻多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。
在今日上午9時，高市內閣的大臣城內實以及執政自民黨高層小林鷹之與有村治子先後到靖國神社參拜，城內是首位參拜靖國神社的高市內閣成員。