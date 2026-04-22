日本地震　休假女主播緊急素顏直播獲激讚(有片)

綜合報道，18日發生地震時間約為下午1時20分，位於長野縣的稻井清香在接獲消息後，立即趕回電視台，僅約10分鐘便進入直播室坐上主播台，於1時31分開始進行即時報道。網上影片顯示，她當時戴著深色黑框圓眼鏡，頭髮簡單束起，幾乎以「全素顏」上鏡。雖然神情略顯緊張，但仍努力維持專業，持續向觀眾傳遞最新地震資訊。

網民：謝謝在第一時間報道的新聞主播

然而緊湊的報道過程中，稻井清香的語速明顯加快、呼吸急促，一度出現類似過度換氣的狀況，但仍完成播報內容。影片曝光後，不少觀眾表示對稻井清香的表現既心疼又敬佩：「聽起來像是過度換氣，一直提醒自己和觀眾冷靜」、「感覺是一路跑回電視台才會這麼喘」、「聲音都在抖，真的很拚」。也有不少人留言對稻井清香表達感謝：「辛苦了，謝謝在第一時間報道的新聞主播」。許多網民讚賞，稻井清香在突發災害中的即時應對，展現出新聞從業人員的高度責任感與專業精神。