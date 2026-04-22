熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Apr-22 11:33
更新：2026-Apr-22 11:33

日本地震　休假女主播緊急素顏直播獲激讚(有片)

分享：
日本地震，休假女主播緊急素顏直播獲激讚。(稻井清香於18日下午1時31分進行直播)

日本地震，休假女主播緊急素顏直播獲激讚。(稻井清香於18日下午1時31分進行直播)

adblk4

日本早在4207.7級強地震發生前，長野縣於18日亦曾接連發生多次地震，強度最高達黎克特制5.1級，令當地民眾一度緊張。日本放送協會長野分局在災情發生後迅速進入緊急播報體制，其中主播稻井清香臨危上陣的畫面，引發網路熱烈討論與關注。

綜合報道，18日發生地震時間約為下午120分，位於長野縣的稻井清香在接獲消息後，立即趕回電視台，僅約10分鐘便進入直播室坐上主播台，於131分開始進行即時報道。網上影片顯示，她當時戴著深色黑框圓眼鏡，頭髮簡單束起，幾乎以「全素顏」上鏡。雖然神情略顯緊張，但仍努力維持專業，持續向觀眾傳遞最新地震資訊。

adblk5
稻井清香過往報道狀態。(X)

稻井清香過往報道狀態。(X)

網民：謝謝在第一時間報道的新聞主播

然而緊湊的報道過程中，稻井清香的語速明顯加快、呼吸急促，一度出現類似過度換氣的狀況，但仍完成播報內容。影片曝光後，不少觀眾表示對稻井清香的表現既心疼又敬佩：「聽起來像是過度換氣，一直提醒自己和觀眾冷靜」、「感覺是一路跑回電視台才會這麼喘」、「聲音都在抖，真的很拚」。也有不少人留言對稻井清香表達感謝：「辛苦了，謝謝在第一時間報道的新聞主播」。許多網民讚賞，稻井清香在突發災害中的即時應對，展現出新聞從業人員的高度責任感與專業精神。

adblk6
地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 6_21.jpg

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務