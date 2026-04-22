蒙面男打劫先問候、後道謝　網民：最優雅搶劫(有片)

美國俄亥俄州近日發生一宗荒謬的搶劫案。一名蒙面男子闖入當地一間酒店，走到櫃枱前，禮貌地問候前台職員「How are you doing」後，隨即示意搶劫，得手後還向對方道謝，令一眾網民調侃這是「最優雅搶劫」。

綜合報道，事發於14日凌晨約5時30分，在哥倫布市的旅館「Red Roof Inn」。網上影片顯示，一名身材魁梧的黑人男子戴著眼鏡、黑色夾克、黑色帽子和口罩，走向前台並先向問候職員，隨即將一個袋拋在枱面：「裝滿它。」他反覆催促職員，並全程按住自己口袋。警方相信疑犯，暗示暗藏武器，脅迫工作人員配合。