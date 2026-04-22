蒙面男打劫先問候、後道謝　網民：最優雅搶劫(有片)

美國俄亥俄州近日發生一宗荒謬的搶劫案。一名蒙面男子闖入當地一間酒店，走到櫃枱前，禮貌地問候前台職員「How are you doing」後，隨即示意搶劫，得手後還向對方道謝，令一眾網民調侃這是「最優雅搶劫」。
綜合報道，事發於14日凌晨約5時30分，在哥倫布市的旅館「Red Roof Inn」。網上影片顯示，一名身材魁梧的黑人男子戴著眼鏡、黑色夾克、黑色帽子和口罩，走向前台並先向問候職員，隨即將一個袋拋在枱面：「裝滿它。」他反覆催促職員，並全程按住自己口袋。警方相信疑犯，暗示暗藏武器，脅迫工作人員配合。
網民：說明他家教很好 從不忘記說謝謝
男子又跟職員明確表示自己只需要紙幣，得手後竟說了一聲：「謝謝」。當店員詢問是否需要幾卷硬幣時，他還客氣回應：「不用，謝謝。」店員則同樣禮貌回應：「好的，祝你晚安」，男子最後淡定離開現場。警方指，疑犯離開後駕駛一輛深色SUV汽車逃離，警方正公開視頻徵集線索，希望獲得疑犯身分的消息。荒唐又禮貌的搶劫經過在網絡傳開，引發大量網民熱議，對於這宗氣氛平靜、對話客套的搶劫案，使不少人感到荒謬：「連賊都有禮貌」、「這是我見過的最和善的劫匪」、「見過最優雅搶劫」、「這說明他家教很好，從不忘記說謝謝」，亦有人持不同意見：「請為他祈禱，現在謀生真的很難。是的，搶劫和偷竊是錯誤的。你永遠不知道這個人正在經歷甚麼」、「待人友善不代表你就是好人」、「並非所有劫匪都是壞人」。