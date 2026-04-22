伊朗局勢｜消耗半數薩德等主力導彈 補齊需數年 專家：美若再陷戰事 恐無法應付強對手

美國CNN周二(21日)引述專家及3名熟知國防部庫存的消息人士報道，美軍在近日中東戰爭大量消耗主力導彈，未來幾年若與他國爆發戰爭，恐面臨彈藥不足的風險。 報道引述美國戰略及國際問題研究中心(CSIS)最新分析指，過去7星期戰事中，美國已耗用至少45%「精確打擊導彈」(Precision Strike Missile)庫存、至少一半薩德反彈道導彈(THAAD)，以及近5成愛國者防空攔截導彈(Patriot)。消息指，這些數據與五角大廈保密的庫存資料高度吻合。 CSIS專家及消息人士指出，儘管五角大廈今年初已簽署多份合約擴大導彈生產，但即使產能提升，補齊上述導彈庫存最快也需3至5年。

短期而言，不論會否持續停火，美國仍有足以維持對伊朗作戰所需的炸彈和導彈。但據CSIS分析，美軍現有的關鍵彈藥庫存，已無法因應類似中國這種「幾近相等」的對手，庫存要恢復至伊朗戰爭前的水平，料需多年時間。 CSIS報告作者之一、退役美國海軍陸戰隊上校康西安(Mark Cancian)表示：「大量彈藥消耗，令西太平洋成為脆弱窗口。補足這些庫存約需1至4年，之後還要再花數年才能擴充至理想水平。」 五角大廈首席發言人帕內爾(Sean Parnell)發聲明強調，美軍「具備在總統選擇的時間及地點執行指定任務所需的一切」。他說，五角大廈在各國聯合作戰司令部執行多項成功任務，以確保美軍有強大武器庫存，用以保護國民及利益。

另有分析及知情人士指出，美軍已消耗約3成戰斧巡航導彈(Tomahawk)、2成以上聯合空對地距外導彈(JASSM)，以及約2成SM-3及SM-6標準導彈，要補齊這些庫存需4至5年。

這些導彈耗損數據，與特朗普近日聲稱「武器充裕」的說法不符。事實上，特朗普因伊朗戰爭令庫存減少，而要求追加導彈預算。他上月表示，「我們提出追加預算有很多原因，遠超過伊朗議題。高階(導彈)種類我們仍有不少，但我們也努力維持庫存」，「為維持美國領先地位，這是小小代價」。 CSIS報告也指出，特朗普政府近期與國防企業的合約雖能提升產能，但因以往訂單數量有限，短期內這些重要彈藥的交貨量仍相對偏低。 參謀長聯席會議主席凱恩及其他將領在伊朗戰爭前曾警告，長期軍事行動將衝擊美軍武器庫存，特別是支援以色列及烏克蘭所需彈藥。

民主黨國會議員亦持續關注彈藥消耗及其對中東及全球防禦的影響。民主黨參議員凱利(Mark Kelly)上月表示：「伊朗確實有能力大量生產沙赫德(Shahed)無人機、各型彈道導彈、中程及短程導彈，他們庫存也很可觀。所以到某個時刻……這將變成數學問題，如何補充我們的防空火力？這些導彈要從哪來？」若伊朗戰爭拖長，美國能否維持主力導彈庫存，引發疑慮。