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國際
出版：2026-Apr-22 15:45
更新：2026-Apr-22 15:45

西班牙鬥牛士遭公牛直頂肛門刺穿直腸　造成10厘米傷口(慎入/有片)

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西班牙鬥牛士遭公牛直頂肛門刺穿直腸，造成10厘米傷口。(X)

西班牙鬥牛士遭公牛直頂肛門刺穿直腸，造成10厘米傷口。(X)

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鬥牛活動被動保人士質疑涉嫌虐待動物，認為是史前的殘忍行為，但活動在全球多處仍然進行。西班牙一名知名鬥牛士，周一(20)在鬥牛表演時發生意外，遭鬥牛衝撞，牛角直接刺穿他的直腸和括約肌，造成約10厘米的傷口。

綜合報道，46歲的知名鬥牛士Morante de la Puebla，被譽為「鬥牛之王」，20日晚間在西班牙塞維利亞的鬥牛場演出，他先順利完成前3隻公牛的挑戰，但在第4隻公牛發動攻擊時，Puebla在關鍵時候出現失誤，丟下披風，轉身跑向安全地區，但遭公牛從後方頂撞。

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Puebla在關鍵時候出現失誤。(X) Puebla轉身跑向安全地區，但遭公牛從後方頂撞。(X) Puebla轉身跑向安全地區，但遭公牛從後方頂撞。(X) Puebla用手摀住臀部，由另外4名鬥牛士合力將他抬下場。(X) Puebla用手摀住臀部，由另外4名鬥牛士合力將他抬下場。(X) Puebla用手摀住臀部，由另外4名鬥牛士合力將他抬下場。(X) Puebla用手摀住臀部，由另外4名鬥牛士合力將他抬下場。(X) Puebla被送到附近的醫療中心接受了數小時的手術。(X) Puebla昨日(21日)在醫院發片報平安，但表示仍在治療中。(X)

直腸壁及括約肌組織需進行大規模修復手術

網上影片顯示，鬥牛彎曲的牛角尖端直接撞進Puebla的屁股，他用手摀住臀部，由另外4名鬥牛士合力將他抬下場。隨後他被送到附近的醫療中心接受了數小時的手術，院方證實的直腸有約10公分的撕裂傷，並已完全斷裂，需要對直腸壁及括約肌組織進行大規模的修復手術。Puebla昨日(21)在醫院發片報平安，但表示仍在治療中。尚不清楚他是否能夠重返鬥牛場，或繼續從事鬥牛表演。

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