西班牙鬥牛士遭公牛直頂肛門刺穿直腸　造成10厘米傷口(慎入/有片)

鬥牛活動被動保人士質疑涉嫌虐待動物，認為是史前的殘忍行為，但活動在全球多處仍然進行。西班牙一名知名鬥牛士，周一(20日)在鬥牛表演時發生意外，遭鬥牛衝撞，牛角直接刺穿他的直腸和括約肌，造成約10厘米的傷口。

綜合報道，46歲的知名鬥牛士Morante de la Puebla，被譽為「鬥牛之王」，20日晚間在西班牙塞維利亞的鬥牛場演出，他先順利完成前3隻公牛的挑戰，但在第4隻公牛發動攻擊時，Puebla在關鍵時候出現失誤，丟下披風，轉身跑向安全地區，但遭公牛從後方頂撞。