西班牙鬥牛士遭公牛直頂肛門刺穿直腸　造成10厘米傷口(慎入/有片)

鬥牛活動被動保人士質疑涉嫌虐待動物，認為是史前的殘忍行為，但活動在全球多處仍然進行。西班牙一名知名鬥牛士，周一(20日)在鬥牛表演時發生意外，遭鬥牛衝撞，牛角直接刺穿他的直腸和括約肌，造成約10厘米的傷口。
綜合報道，46歲的知名鬥牛士Morante de la Puebla，被譽為「鬥牛之王」，20日晚間在西班牙塞維利亞的鬥牛場演出，他先順利完成前3隻公牛的挑戰，但在第4隻公牛發動攻擊時，Puebla在關鍵時候出現失誤，丟下披風，轉身跑向安全地區，但遭公牛從後方頂撞。
直腸壁及括約肌組織需進行大規模修復手術
網上影片顯示，鬥牛彎曲的牛角尖端直接撞進Puebla的屁股，他用手摀住臀部，由另外4名鬥牛士合力將他抬下場。隨後他被送到附近的醫療中心接受了數小時的手術，院方證實的直腸有約10公分的撕裂傷，並已完全斷裂，需要對直腸壁及括約肌組織進行大規模的修復手術。Puebla昨日(21日)在醫院發片報平安，但表示仍在治療中。尚不清楚他是否能夠重返鬥牛場，或繼續從事鬥牛表演。
🚨 Impactante momento en Sevilla: Morante de la Puebla sufre una grave cogida en el cuarto toro y queda inconsciente en el ruedo.— La Razón (@larazon_es) April 20, 2026
🐂 Había firmado una gran faena en el primero, cortando un trofeo, antes del dramático giro de la tarde.
🔗 https://t.co/afJNwBlLe5 pic.twitter.com/u1G3XdJiDu
🔴 Le torero Morante de la Puebla a eu L’ANUS PERFORÉ par une cornada de 10 cm lors d’une corrida à Séville. 🐮 pic.twitter.com/JQwbgjqFKD— SIRÈNES (@SirenesFR) April 21, 2026