伊朗局勢｜伊朗警告鄰國：若遭攻擊將停產石油 美財長：伊朗被迫關閉油井

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二(21日)警告，伊朗若遭到來自波斯灣鄰國發動的攻擊，將停止中東地區的石油生產。
伊朗法斯通訊社引述革命衛隊航太部隊指揮官穆沙維的話報道：「鄰國應該明白，若其地理位置及設施被敵人利用來攻擊伊朗，他們便要向中東石油生產說再見。」
伊朗外長阿拉奇表示，伊朗知道如何「抵抗霸權」。他在社交平台X表示，「伊朗知道如何解除限制、捍衛本身利益，以及抵抗霸權」。他並譴責美國封鎖伊朗港口是「戰爭行為，違反停火協議」。
另一方面，美國財政部長貝森特周二在社交平台表示，美國海軍將持續封鎖伊朗港口，再過幾天，哈格島(Kharg Island)的石油儲存空間將滿，「(因此)脆弱的伊朗油井將被迫關閉」。
哈格島處理伊朗約9成原油出口。戰爭期間，伊朗仍能生產並出口大量原油，甚至略高於戰前數個月的水平。摩根大通(JPMorgan Chase)分析指，若封鎖港口有效且儲存空間即將用盡，伊朗可能被迫削減或停止石油生產。原油相關收入約佔伊朗出口收入8成。
貝森特說：「限制伊朗海上貿易是直接鎖定政權主要的收入命脈。美國財政部將持續透過『經濟怒火』(Economic Fury)行動施加最大壓力，系統性地削弱德黑蘭當局籌集、轉移及匯回資金的能力。」他並警告，協助伊朗的都可能面臨制裁。
若要對伊朗造成重大經濟衝擊，美軍需要維持封鎖一段長時間。根據航運追蹤機構Kpler資料，目前伊朗仍有1億7,600萬桶原油在海上，其中1億4,200萬桶正運往目的地或已離開波斯灣。因此伊朗仍有大量石油可出售，可能價值數十億美元。
摩根大通全球大宗商品研究主管Natasha Kaneva表示：「封鎖或能在談判中增加籌碼，但唯有嚴格執行並可能持續數月，才會產生效果。」