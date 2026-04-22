伊朗局勢｜伊朗警告鄰國：若遭攻擊將停產石油 美財長：伊朗被迫關閉油井

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二(21日)警告，伊朗若遭到來自波斯灣鄰國發動的攻擊，將停止中東地區的石油生產。

伊朗法斯通訊社引述革命衛隊航太部隊指揮官穆沙維的話報道：「鄰國應該明白，若其地理位置及設施被敵人利用來攻擊伊朗，他們便要向中東石油生產說再見。」

伊朗外長阿拉奇表示，伊朗知道如何「抵抗霸權」。他在社交平台X表示，「伊朗知道如何解除限制、捍衛本身利益，以及抵抗霸權」。他並譴責美國封鎖伊朗港口是「戰爭行為，違反停火協議」。