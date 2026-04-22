日本右翼評論指控來自香港社交平台帳戶　貶損皇室成員干預繼承

日本一名右翼評論員櫻井良子，星期一（20日）在東京舉行有關日本皇族繼承問題的演講時，指控中國操控網上輿情，為「女性天皇」舖路，並指控其中一個發放相關影片的帳戶，來自於香港。

日本《產經新聞》報道，言論屬保守派的櫻井良子，在周一於東京都舉行有關於「國民守護皇室傳統」的演講。她表示，有關影片一方面在讚揚德仁天皇的家庭，但同時在批評皇族內唯一男丁的秋篠宮家庭，她更指有關影片用人工智能（AI）生成了她批評秋篠宮家的言論。櫻井指有關影片透過研究發現，發布的位置屬於香港。