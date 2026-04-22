釣魚意外｜57歲男長崎磯釣被巨浪捲走　失蹤時疑有穿救生衣

據日本傳媒《長崎放送》報道，日本第七管區海上保安本部表示，4月21日上午7時左右接獲王姓男子同行的釣魚客報案，稱一行人於五島市男女群島中的「男島」下赤瀨岩石區釣魚時，突然有大浪襲來，三人之中有一人被捲入海中，失蹤者是一名57歲台灣男子，當時他疑似有穿著救生衣。

風高浪急 暗藏危機

事發海域當時天氣晴朗，但風速約每秒12米、浪高達2米。日本海上保安廳指出，海象看似平穩時仍可能出現突發性巨浪，甚至高度超過人體，呼籲在岸邊或礁石垂釣時務必提高警覺，注意安全。

目前海上保安部持續派遣巡視船及飛機在事發海域搜索，並向同行釣客了解事發經過，以釐清詳細情況。值得注意的是，上個月在同一海域附近，也曾發生南韓男子釣魚失蹤事件，最終尋獲遺體。相關單位再次提醒，該海域地形複雜、浪況多變，屬高風險釣魚地點，釣魚愛好應謹慎評估安全狀況。