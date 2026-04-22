英國禁煙法案獲通過　2009年後出生人士「終身禁買煙草產品」

據《BBC》報道，法案內容顯示，政府將採取「逐年提高合法買煙年齡」的方式，使符合禁令的族群一生都無法合法購買煙品，從制度上逐步淘汰吸煙行為。儘管現有成年吸煙者不受影響，但政策將有效阻止年輕族群接觸煙品，切斷尼古丁上癮來源。

英國國會日前通過《煙草與電子煙法案》（Tobacco and Vapes Bill），規定所有2009年1月1日以後出生人士，未來將終身不得合法購買香煙等煙草產品，目標創建「無煙世代」。該法案已完成國會兩院審議程序，預計在獲得英王御准後正式生效，並於2027年起逐步實施。

除了禁售措施外，法案也同步加強對電子煙與尼古丁產品的管制，包括限制對兒童的廣告與包裝設計，並擴大公共場所禁煙範圍，例如遊樂場、學校周邊及醫院外圍等地，進一步降低青少年接觸相關產品的機會。

英國衛生大臣施卓添（Wes Streeting）表示，這項改革將「拯救無數生命」，並減輕英國國民保健署（NHS）負擔。數據顯示，吸煙在英國每年造成約6.4萬人死亡，並帶來數十億英鎊的醫療支出與社會成本。

全球最積極控煙政策之一 2027年起逐步實施

支持者認為，該法案是公共衛生政策的重大突破，有望逐步終結吸煙帶來的疾病與死亡問題；但也有部分業界與政治人物質疑，過度限制可能引發黑市交易，或讓部分原本改用電子煙的民眾重新轉向傳統煙品。

英國此舉被視為全球最積極的控煙政策之一，象徵政府由「降低吸煙率」轉向「全面終結吸煙」的長期戰略。

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