日本自衛隊歌姬出席執政黨宴會　涉違反規則獻唱捱轟

日本執自民黨在本月中舉行的會議，期間邀請陸上自衛隊的下士鶫真衣演唱日本國歌，被指涉嫌違反日本《自衛隊法》禁止自衛隊人員出席政黨活動。事後防衛大臣小泉進次郎否認違規包庇，同時自民黨指有關決定獲自衛隊批准，被指推卸責任。

38歲的鶫真衣被稱為陸上自衛隊歌姬，原因是她參與陸上自衛隊的活動，並因為悅耳歌聲而受到歡迎。在本月12日在東京都內一間酒店舉行的自民黨大會中，鶇獲自民黨邀請出席，並領導演唱國歌。根據日本《自衛隊法》第61條，禁止隊員除行使選舉權外，參與政黨或政府法令規定的政治活動，然而自民黨方面稱鶇並非以自衛隊成員身份，而是以一般國民身份出席。執政自民黨的防衛大臣小泉進次郎在事後被問及事件時，否認有關行為違反《自衛隊法》，指有關領唱國歌不屬於政治行為。至於首相的高市早苗就表示，事前並不知道鶇出席，對此稱全不知情。