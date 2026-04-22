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國際
出版：2026-Apr-22 17:51
更新：2026-Apr-22 17:51

東京推出AI都知事Yuriko 多語言卡通小池百合子上線(有片)

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小池百合子

AI都知事Yuriko自我介紹，並用英語等多種語言跟網民打招呼。(互聯網)

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日本東京都政府周二(21日)在社交平台X發放「AI都知事Yuriko」影片，宣布以都知事小池百合子為原型打造的AI分身正式上線，以她的聲音即時傳達都政府資訊，並可支援多種語言。

東京都政府的貼文以「AI都知事Yuriko誕生」開頭，表示將透過「Yuriko’s Voice」即時傳達都政府資訊，宣布「小池都知事的AI虛擬形象已經誕生」。附上一小段以小池百合子為原型，透過生成式AI技術製作的影片。

影片中，卡通形象的AI虛擬小池百合子自我介紹：「大家好，我是AI都知事Yuriko」，稱是為了更快速向更多民眾傳達資訊而誕生，又示範以英語、法語、西班牙語及阿拉伯語等多國語言問候。「AI都知事Yuriko」之後再發布第2段影片，教育民眾如何在酷熱天氣下省電。

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東京都政府這項AI新嘗試引發網民議論。有支持者認為，在生成式AI普及的時代，可以理解行政部門這種嘗試，「聲音和本人幾乎一樣，沒有違和感，超厲害」。但也有網民質疑「要如何應對AI幻覺問題」，批評是浪費金錢和資源。

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這並非小池百合子首次推出AI分身。2024年，她爭取連任時，曾推出「AI百合子」，說明自己過去8年政績。當時的分身為真人形象，模樣與她擔任新聞主播時相似，同樣吸引網民熱議和點擊，發揮良好宣傳效果。

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