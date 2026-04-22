日本福岡樓盤難產 預設80%為內地港台買家惹抗議

日本福岡縣朝倉市一個被喻為「中國城」樓盤計劃擾攘2年，市政府周二(21日)終在官網宣布該計劃擱置。該樓盤的爭議緣於其開宗明義是吸引外國居民的私人住宅大樓，發展商於2024年一次簡介會上稱，預計40%的居民將來自內地，40%來自香港和台灣，而另外20%預留給日本和南韓居民。計劃惹來當地居民強烈反對，政府收到大量電話和電郵抗議，網上不少呼籲「反移民」。
福岡樓盤｜中資色彩發展商擬打造2000人居住社區
該項目的興建地點位於朝倉市柿原區，毗鄰一個高爾夫球場；佔地約1.8公頃，打造兩棟14層高、共290個單位的住宅大樓。據悉，具有中資色彩的開發商還計劃日後擴建多6棟建築物打造成一個社區，希望能容納2,000人入住。反對的居民認為，無論買家來自何處，如此大規模的外國人移居計畫，已對地方自治與當地治安構成威脅，並擔心社區文化將會劇變。
福岡樓盤｜土地持有人拒絕建樓計劃
開發商2024年7月向福岡縣政府申請建築許可證，但縣政府並未批准。朝倉市政府稱，土地持有人和其他相關方於本月14日與開發商直接會面，告知對方將取消該住宅興建計劃，並得到開發商同意，而政府於周一(20日)收到了開發商通知。據悉，開發商去年10月宣布一項「不限國籍售房」的政策，但土地持有人仍表示不願提供土地。
福岡樓盤｜選舉變公投 尋求3連任市長落馬
今次事件也直接影響周日(19日)舉行的市長選舉，當天的投票被視為上述住宅項目的「公投」；由政綱反對該項目的前市議會議長中島秀樹高票當選，獲執政自民黨支持、尋求3連任的市長林裕二被認為態度不夠強硬，因而落敗。