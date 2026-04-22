日本福岡樓盤難產 預設80%為內地港台買家惹抗議

日本福岡縣朝倉市一個被喻為「中國城」樓盤計劃擾攘2年，市政府周二(21日)終在官網宣布該計劃擱置。該樓盤的爭議緣於其開宗明義是吸引外國居民的私人住宅大樓，發展商於2024年一次簡介會上稱，預計40%的居民將來自內地，40%來自香港和台灣，而另外20%預留給日本和南韓居民。計劃惹來當地居民強烈反對，政府收到大量電話和電郵抗議，網上不少呼籲「反移民」。

福岡樓盤｜中資色彩發展商擬打造2000人居住社區

該項目的興建地點位於朝倉市柿原區，毗鄰一個高爾夫球場；佔地約1.8公頃，打造兩棟14層高、共290個單位的住宅大樓。據悉，具有中資色彩的開發商還計劃日後擴建多6棟建築物打造成一個社區，希望能容納2,000人入住。反對的居民認為，無論買家來自何處，如此大規模的外國人移居計畫，已對地方自治與當地治安構成威脅，並擔心社區文化將會劇變。