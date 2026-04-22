美國Pokemon地區冠軍被剝奪資格　原因太過興奮被指行為不當

日本遊戲《精靈寶可夢》在世界非常受歡迎，因此每年仍有舉辦不同的國際性比賽。在本月初舉行的一場Pokemon Go美國奧蘭多地區賽事中，一名冠軍玩家因為被指勝出後，將耳機投擲在檯上，損害到Pokemon卡片，結果被大會判輸。事件引發網上的爭議，原因是該玩家的興奮可能並不如大會般形容。

在本月12日舉行的「奧蘭多Pokemon地區錦標賽」，冠軍會獲得世界Pokemon錦標的資格。在Pokemon Go比賽中，玩家的Firestar73在決賽成功擊敗對手贏得冠軍，之後他興奮地將耳機拋開，再振臂高呼。但卻被判「缺體育精神行為」，被剝奪冠軍資格以及獎金。然而不少網友看到有關比賽的片段就對Pokemon公司的裁決失望，Firestar73回應稱，有關裁判是「善意的錯誤」，希望Pokemon公司收回。