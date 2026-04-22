美國Pokemon地區冠軍被剝奪資格　原因太過興奮被指行為不當

日本遊戲《精靈寶可夢》在世界非常受歡迎，因此每年仍有舉辦不同的國際性比賽。在本月初舉行的一場Pokemon Go美國奧蘭多地區賽事中，一名冠軍玩家因為被指勝出後，將耳機投擲在檯上，損害到Pokemon卡片，結果被大會判輸。事件引發網上的爭議，原因是該玩家的興奮可能並不如大會般形容。
在本月12日舉行的「奧蘭多Pokemon地區錦標賽」，冠軍會獲得世界Pokemon錦標的資格。在Pokemon Go比賽中，玩家的Firestar73在決賽成功擊敗對手贏得冠軍，之後他興奮地將耳機拋開，再振臂高呼。但卻被判「缺體育精神行為」，被剝奪冠軍資格以及獎金。然而不少網友看到有關比賽的片段就對Pokemon公司的裁決失望，Firestar73回應稱，有關裁判是「善意的錯誤」，希望Pokemon公司收回。
舉辦活動的Pokemon公司旗下Play! Pokemon在今日（22日）發出聲明回應，指有關決定是在於Firestar73在之前因為第1局時敲打及搖晃桌子而被警告，在關鍵的第5局時，他再搖晃桌子及影響直播，因此是因為多次違規行為而被判輸。其後Firestar73再作出反駁，指比賽期間裁判方面未有根據規則作出解釋。不過Pokemon方面已表示不會接受玩家的上訴，並維持裁決。
🚨NEW: The Pokemon Go 2026 Orlando regional tournament winner Firestar73 was given a "game loss" for "throwing his headphones too hard" resulting in "unsportsmanlike conduct," giving his opponent the win.— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) April 6, 2026
WHAT? What part of this is unsportsmanlike? WTF is going on in Pokemon… pic.twitter.com/F2QDaXDJm7