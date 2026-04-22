伊朗局勢｜油價瘋漲 旅客捱貴機票 航班縮減至少到7月 CNN：廉航或遭淘汰

美國與伊朗交戰導致燃油價格飆升，航空業大受影響，旅客今夏恐要繼續忍受貴機票、航班縮減的不便。恢復正常的石油和航空燃油供應需時數月，對此能源諮詢公司Kpler美國首席分析師Matt Smith預估，「這種情況至少維持至7月，但以目前情況來說，這可能樂觀估計」。

CNN指出，即使美國與伊朗現在達成終戰協議，重新開放霍爾木茲海峽，今夏的旅行困境恐成定局。航空公司及乘客可能要到夏季後期才能感受到有改善，因為航線和票價通常提前數月制定，而石油及航空燃料供應也需時數月才能恢復正常。