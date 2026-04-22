伊朗局勢｜油價瘋漲 旅客捱貴機票 航班縮減至少到7月 CNN：廉航或遭淘汰

美國與伊朗交戰導致燃油價格飆升，航空業大受影響，旅客今夏恐要繼續忍受貴機票、航班縮減的不便。恢復正常的石油和航空燃油供應需時數月，對此能源諮詢公司Kpler美國首席分析師Matt Smith預估，「這種情況至少維持至7月，但以目前情況來說，這可能樂觀估計」。
CNN指出，即使美國與伊朗現在達成終戰協議，重新開放霍爾木茲海峽，今夏的旅行困境恐成定局。航空公司及乘客可能要到夏季後期才能感受到有改善，因為航線和票價通常提前數月制定，而石油及航空燃料供應也需時數月才能恢復正常。
儘管美國並未立刻面臨能源危機，但美國航空公司亦正縮減利潤較低的航班，此做法可能導致機票價格進一步上漲。對於航空公司，燃料是僅次於人力的第二大成本。聯合航空、美國航空、達美航空、西南航空這美國四大航空公司，去年每天平均花費1億美元的燃料費用，自美伊開戰以來，燃料費成本更急升。達美航空預計今年燃油支出將增加20億美元，聯合航空行政總裁Scott Kirby上月警告，若情況持續，今年燃油費用料暴增110億美元，公司已率先將未來6個月航班縮減約5%。
德意志銀行數據顯示，美國飛往加勒比海的臨時票價比上月同期猛漲74%，美國飛夏威夷航班也加價21%。
報道指，許多廉航自新冠疫情以來持續財政脆弱，現在恐被淘汰。其中，精神航空(Spirit Airlines)過去18個月已兩度申請破產保護，上月在財政報告中警告，燃油成本驟增恐對業績造成「即時且重大的負面衝擊」，甚至可能推翻與債權人的協議，將公司推向倒閉。
惠譽國際本月曾警告，「財政狀況較弱的航空公司恐怕難以吸收這些綜合壓力，出現違約或提早還機的情況」。一些廉航被淘汰後，將導致部分低價航班消失，可能令機票價格全面上漲。