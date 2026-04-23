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出版：2026-Apr-23 10:22
更新：2026-Apr-23 10:22

法拉利失控撞欄起火《Call of Duty》設計師身亡 法醫事隔4個月公布死因

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法拉利失控撞欄起火《Call of Duty》設計師身亡 法醫事隔4個月公布死因

法拉利失控撞欄起火《Call of Duty》設計師身亡 法醫事隔4個月公布死因

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全球知名第一人稱射擊遊戲（FPS）《Call of Duty》（決勝時刻）的核心推手Vincent Zampella去年12月因車禍喪生，終年55歲。美國洛杉磯法醫辦公室4月20日公布他的死因報告，指Zampella被困在起火的法拉利內，死因為灼傷與吸入濃煙，同時伴隨鈍器創傷，為意外死亡。

被困296 GTS 終年55歲

根據《紐約郵報》，事發於洛杉磯聖蓋博山（San Gabriel Mountains）的安吉利斯山脊公路（Angeles Crest Highway）。記錄這宗火燒車意外的影片顯示，Zampella駕駛一輛價值40萬美元的法拉利296 GTS跑車衝出隧道後失控撞上欄杆起火。

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途人拍到Vincent Zampella意外經過 途人拍到Vincent Zampella的法拉利在Angeles Crest Highway出意外 途人拍到Vincent Zampella的法拉利在意外後起火 途人拍到Vincent Zampella起火時，有碎片飛出

原本在旁觀賞的人歡呼聲瞬間轉為驚恐尖叫，紛紛衝向熊熊燃燒的車輛嘗試搶救。Zampella被困在火焰中無法逃脫，另名乘客雖很快被拖出殘骸，但在醫院不治。

作為遊戲業界的傳奇人物，Zampella在該產業的影響力跨越超過20年。他在2002年共同創辦了「Infinity Ward」工作室，開發出全球暢銷的《Call of Duty》系列，成為電子遊戲最具標誌性的作品之一。

Zampella於2010年共同創辦「Respawn Entertainment」，繼續打造多款包括《Titanfall》、《Apex Legends》（Apex 英雄）等多款重磅級熱門大作。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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《Call of Duty》（決勝時刻）的核心推手Vincent Zampella因車禍離世，終年55歲

《Call of Duty》（決勝時刻）的核心推手Vincent Zampella因車禍離世，終年55歲

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