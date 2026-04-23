法拉利失控撞欄起火《Call of Duty》設計師身亡 法醫事隔4個月公布死因

全球知名第一人稱射擊遊戲（FPS）《Call of Duty》（決勝時刻）的核心推手Vincent Zampella去年12月因車禍喪生，終年55歲。美國洛杉磯法醫辦公室4月20日公布他的死因報告，指Zampella被困在起火的法拉利內，死因為灼傷與吸入濃煙，同時伴隨鈍器創傷，為意外死亡。

被困296 GTS 終年55歲

根據《紐約郵報》，事發於洛杉磯聖蓋博山（San Gabriel Mountains）的安吉利斯山脊公路（Angeles Crest Highway）。記錄這宗火燒車意外的影片顯示，Zampella駕駛一輛價值40萬美元的法拉利296 GTS跑車衝出隧道後失控撞上欄杆起火。