Meta收集員工鍵盤滑鼠操作數據 原因並非捉偷懶 員工心寒

英國廣播公司(BBC)報道，Facebook及IG母公司Meta計劃在美國辦公室的公司電腦及內部應用程式加入追蹤功能，蒐集員工鍵盤輸入、滑鼠點擊等操作資料，作為人工智能(AI)模型訓練用途。消息引起外界關注，焦點在於有關安排會否牽涉個人私隱，以及公司在推進人工智能發展時，對員工監察是否正在加深。
Meta回應稱，公司正投入開發可協助人們處理日常工作的AI助理，因此需要大量真實的人類操作數據，以提高系統表現及實際應用能力。發言人表示，相關資料只會用於這項研發工作，不會另作其他用途，公司亦已採取相應保護措施，以減低敏感內容外洩風險。
員工憂被監控 兼遭AI取代
然而，有不願具名的員工對做法表示憂慮，認為公司過分集中資源推動AI，連日常打字與滑鼠操作都被納入訓練範圍，令人感到不安。亦有員工質疑，在現有制度下，工作監控與個人私隱之間的界線正變得愈來愈不清晰，擔心企業對員工日常工作行為的監察已經過度。
這項措施推出之際時值Meta近年作出人事調整之時，報道提到，公司今年已裁減約2,000名員工。部分員工坦言，在企業持續重組並加快投資AI的情況下，新一輪裁員恐再隨時出現。BBC亦發現，Meta上月在招聘網站的職位空缺有800個，但到本月銳減至7個。
朱克伯格曾稱 AI可取代大型團隊
Meta今年預計投入1,400億美元發展人工智能，金額較去年增加一倍。行政總裁朱克伯格早前曾表示，AI有望在短時間內大幅改變工作模式，過去需要大型團隊處理的項目，未來可能只需一人配合AI工具便可完成。