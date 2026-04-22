Meta收集員工鍵盤滑鼠操作數據 原因並非捉偷懶 員工心寒

英國廣播公司(BBC)報道，Facebook及IG母公司Meta計劃在美國辦公室的公司電腦及內部應用程式加入追蹤功能，蒐集員工鍵盤輸入、滑鼠點擊等操作資料，作為人工智能(AI)模型訓練用途。消息引起外界關注，焦點在於有關安排會否牽涉個人私隱，以及公司在推進人工智能發展時，對員工監察是否正在加深。

Meta回應稱，公司正投入開發可協助人們處理日常工作的AI助理，因此需要大量真實的人類操作數據，以提高系統表現及實際應用能力。發言人表示，相關資料只會用於這項研發工作，不會另作其他用途，公司亦已採取相應保護措施，以減低敏感內容外洩風險。