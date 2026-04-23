伊朗局勢｜特朗普指最快周五談判　伊朗：又在說謊

美國總統特朗普周三(22日)表示，美國與伊朗的第二輪談判有可能在未來36至72小時內取得進展，並指不排除於周五(24日)重啟對話。伊朗官方傳媒隨即否認，直斥特朗普「再次說謊」，重申伊朗不參與談判的決定沒有改變。

伊朗早前正式拒絕出席第二輪談判後，特朗普隨即在社交平台宣布，應巴基斯坦方面請求，他同意延長美國與伊朗的停火期限，直至伊朗方面提交方案，並完成相關磋商，但仍會維持對伊朗港口的封鎖。特朗普22日接受《霍士新聞》訪問，否認美方只會給予伊朗3到5天延長停火的報道，強調他不急於結束伊朗戰事，亦沒有設下時間表。特朗普回覆《紐約郵報》查詢時證實美伊將會重啟談判消息，有可能在未來36至72小時內舉行。最早可能在周五取得進展，但無透露詳情。