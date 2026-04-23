世界盃｜特朗普特使建議由意大利取代　伊朗回應：我們會光榮地參賽（更新）

【17:30更新】伊朗政府周三，回應了特朗普特使的取代言論。伊朗發言人穆罕傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）在國營電視台表示：「青年及體育部長作出了宣布，我們的國家足球隊已做好充分準備，參加美國舉行的世界盃決賽周。」並表示伊朗「為了確保球員能夠光榮、而成功地參賽，我們已經做出了必要的安排。」雖然伊朗聯賽因為國內戰事而暫停，不過伊朗國家隊的社交平台在今個星期發放了球隊在德克蘭的訓練情況。伊朗在上月底於土耳其進行了2場友賽，期間國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在當地與伊朗足協的高層及球員會面。

恩芬天奴之後曾承諾，會協助伊朗在國外尋找訓練基地備戰世界盃，當中包括土耳其。伊朗世界盃的3場分組賽都在美國西岸舉行，頭2場對新西蘭及比利時在洛杉磯進行，而之後對埃及的比賽在西雅圖。球隊的訓練基地於美國亞利桑那州的圖森，根據FIFA規定，球隊最遲在6月10日抵達當地。

世界盃決賽周6月於美國、加拿大和墨西哥舉行，惟伊朗緊張局勢持續，參賽前景未明朗。美國總統特朗普的高級特使保羅·贊波利（Paolo Zampolli）向國際足協（FIFA）提議，讓意大利取代伊朗參賽。

英國《金融時報》周三（22日）報道，此項提議旨在修復特朗普與意大利總理梅洛尼間的緊張關係。報道引知情人士消息稱，兩人此前因特朗普在伊朗戰爭問題上攻擊教宗良十四世而產生隔閡。意大利上月於歐洲區外圍賽附加賽決賽作客波斯尼亞踢成1：1，互射12碼告負，連續三屆無緣決賽周。 美國特使贊波利向《金融時報》證實，已向特朗普和國際足協主席恩芬天奴建議由意大利取代伊朗參加世界盃。贊波利指出自己是意大利裔人，能在美國主辦的世界盃看到藍衣軍團夢想，又指意大利是四屆冠軍，他們的能力足以證明其入選的合理性。

白宮、國際足協、意大利足協及伊朗足協均未回應路透社的置評請求。恩芬天奴早前表示，體育應該超越政治，伊朗必須代表他們的人民出戰，強調伊朗已經獲得參賽資格。