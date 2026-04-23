居札幌中國男聚會後失蹤逾10日　家屬：他原打算回國結婚(有片)

一名中國公民於日本離奇失蹤，至今逾10日。居於日本的26歲四川男子王瀟，本月11日晚在日本札幌與朋友聚會後失聯，至今逾10日，中國駐札幌總領事館證實此案。日本警方指，暫已發現失蹤男子的疑似落車點，但目前仍行蹤不明。王瀟的家屬指，他原定今年回國結婚。

綜合《極目新聞》、《新京報》等報道，失蹤男子王瀟是四川威遠縣人，2021年前往日本留學，2025年畢業後留在日本從事IT工作，有一名交往3年多的女友。據指，王瀟於本月11日深夜約11時30分與朋友聚會後，獨自乘坐的士離開便自此失聯，沒有到公司上班，手機無法接通。王瀟於日本的女友翌日(12日) 向日本警方報案，並聯繫中國駐札幌總領事館求助。王瀟的姐姐王琪表示，王瀟在11日下午分別與她、母親和奶奶進行視像通話，還討論回國結婚、擺酒等計劃，看不出對方有異狀。王琪得知弟弟失蹤消息後第二天立即著手辦理護照，希望前往日本尋人，但考量安全因素，暫未成行。