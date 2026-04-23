以色列空襲黎巴嫩致記者喪生　黎方指控以軍持續開火延誤救援

以色列4月22日對黎巴嫩南部發動空襲，造成黎巴嫩一名攝影師受傷，另一名記者被困於倒塌建築瓦礫下，救援行動因現場持續攻擊而受阻，造成記者身亡，引發國際關注。

根據黎巴嫩衛生部及軍方消息，事件發生在南部城鎮提里（al-Tayri）一帶。當時黎巴嫩《消息報》記者Amal Khalil與她同行的攝影師正在採訪先前空襲的現場，附近一輛車遭攻擊後，他們躲進一棟建築物避難，隨後該建築物遭到轟炸。

搜尋3小時找到死者遺體

攝影師受傷送院，Khalil則被埋在瓦礫中，黎方指控，以軍在現場持續開火或使用爆裂裝置，導致救援被延誤。救援人員在首次襲擊發生約4小時後才得以返回現場，一位高級軍官表示，經過3個小時的搜尋，他們最終找到了Khalil的遺體，《消息報》隨後在官網宣布她的死訊。