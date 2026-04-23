巴西警方與毒販駁火　逾200遊客困山頂變「食花生」(有片)

巴西知名旅遊城市里約熱內盧，當地警方於周一(20日)展開掃毒行動，與毒販激烈駁火，導致約200名遊客因道路封閉等原因被困當地著名山頂景點。直到警方解除管控後才得以安全離開，目前暫無遊客受傷報告。
綜合報道，事發於20日清晨，里約熱內盧知名景點兩兄弟山(Morro Dois Irmãos)如往常一樣，已聚集有不少徒步登頂觀賞日出的遊客。一名葡萄牙遊客表示，事發時自己在等日出，導遊突然著他們坐下，隨後就聽到槍聲。另有一名來自巴西聖保羅的遊客則說，當時氛圍非常緊張，槍聲不斷。網上有影片顯示，警方一直升機掠過遊客頭頂，遊客紛紛面露笑容向直升機揮手；另有網民在網上觀看新聞直播警方與毒販槍戰；亦有影片可清楚聽到傳來的槍聲，使在山邊幾名遊客受驚，壓下身子。
里約警方逮捕3人 事件中無遊客傷亡
當地報道指，里約警方當天對當地毒梟集團「紅色司令部」(Comando Vermelho)展開突襲。警員抵達貧民窟時，毒販率先開火。警方隨即與犯罪團夥成員激烈交火，槍戰地點恰好在兩兄弟山山腳下，當時，200多名遊客正在山上旅遊，被困約2小時，收到警方放行通知後才下山。最終警方逮捕3人，並繳獲大量槍支彈藥和毒品，所幸事件中無遊客被受牽連。
Cara, o que aconteceu hoje no Vidigal é exatamente o tipo de coisa que a gente precisa começar a questionar com mais seriedade. Imagina a cena, 6 da manhã, cheio de turista subindo o Morro Dois Irmãos pra ver um dos nasceres do sol mais bonitos do mundo. Tiro, tensão, medo.
