全球最長壽兔兔遠超平均壽命　飼主爆牠有3任妻子(有片)

全世界最長壽的兔仔終於誕生。來自英國英格蘭薩里郡(Surrey)一對夫婦所飼養的一隻寵物兔「Herbie」，截止去年11月10日，以15歲又82天的高齡，正式榮登「全球在世最長壽兔仔」寶座。換算成人類年紀，赫比已是過百歲的超級「老人家」。厔於相關品種兔仔平均壽命僅得7至10年。

綜合報道，教師夫婦Richard和Melissa Dunham自2010年以來一直有飼養兔仔，並救助其他動物，他們在Herbie在8個星期大時，把牠由寵物店帶回家，詎料一養就是15個寒暑。在主人的悉心照料下，Herbie打破了兔仔的平均壽命紀錄。Melissa說，Herbie的個性很鮮明：「Herbie特別強勢，非常霸道！他非常獨立，喜歡我丈夫追著他跑……。」Melissa 提到，Herbie和Richard關係較密均，不過，Herbie也喜歡依偎在夫婦身邊，甚至會幫他們「梳理」毛髮。