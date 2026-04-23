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國際
出版：2026-Apr-23 14:15
更新：2026-Apr-23 14:15

全球最長壽兔兔遠超平均壽命　飼主爆牠有3任妻子(有片)

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全球最長壽兔兔遠超平均壽命，飼主爆牠有3任妻子。(X)

全球最長壽兔兔遠超平均壽命，飼主爆牠有3任妻子。(X)

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全世界最長壽的兔仔終於誕生。來自英國英格蘭薩里郡(Surrey)一對夫婦所飼養的一隻寵物兔「Herbie」，截止去年1110日，以15歲又82天的高齡，正式榮登「全球在世最長壽兔仔」寶座。換算成人類年紀，赫比已是過百歲的超級「老人家」。厔於相關品種兔仔平均壽命僅得710年。

綜合報道，教師夫婦RichardMelissa Dunham2010年以來一直有飼養兔仔，並救助其他動物，他們在Herbie8個星期大時，把牠由寵物店帶回家，詎料一養就是15個寒暑。在主人的悉心照料下，Herbie打破了兔仔的平均壽命紀錄。Melissa說，Herbie的個性很鮮明：「Herbie特別強勢，非常霸道！他非常獨立，喜歡我丈夫追著他跑……。」Melissa 提到，HerbieRichard關係較密均，不過，Herbie也喜歡依偎在夫婦身邊，甚至會幫他們「梳理」毛髮。

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8個星期大的Herbie在寵物店裡。(X) 2011年的Herbie。(X) 2012年，Herbie與Flopsy。(X) 2015年的Herbie。(X) 2021年，Herbie與Tinks。(X) 2024年，Herbie與Betty。(X) Herbie的14歲生日。(X)

飼主大讚Herbie「是一隻了不起的兔仔」

Melissa更透露，Herbie自入家門以來，已經有過3個不同的兔仔妻子，第一任Flopsy 與牠一起10年；之後在Tinks的丈夫離世後，Tinks就與Herbie建立了深厚的感情，現在，Herbie又與6歲的Betty「結婚」了。

當被問及是否對Herbie的壽命之長感到驚訝時，Melissa坦言：「當然！牠是一隻了不起的兔仔。牠的精神和決心一樣強大，而且雖然個頭小，但個性卻非常鮮明。」

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