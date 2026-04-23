攀聖母峰除手套4分鐘　登山客從此失去一隻手指

日前一名有攀登超過30座高峰經驗的登山者日前透露，他早前犯上一個重大失誤，就是在攀登珠穆朗瑪峰(聖母峰)期間，為調校相機而脫下手套，僅短短4分鐘的時間，就導致他的手指必須截肢。從此失去一隻手指。

綜合報道，來自印度具有豐富登山經驗的29歲知名登山者Madhusudan Patidar，於本月初，在社交平台親自透露這次可怕的經歷。2017年，Patidar在海拔超過8,400米的位置，他說：「我短暫地脫下外層手套來調整我的相機設備，這只是個小小的決定，在氣溫達到零下35度的情況，讓手指裸露大約4分鐘。」不過，他發現自己身處珠穆朗瑪峰臭名昭著的「死亡地帶」，即使是最小的錯誤也可能致命。