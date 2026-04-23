攀聖母峰除手套4分鐘　登山客從此失去一隻手指

日前一名有攀登超過30座高峰經驗的登山者日前透露，他早前犯上一個重大失誤，就是在攀登珠穆朗瑪峰(聖母峰)期間，為調校相機而脫下手套，僅短短4分鐘的時間，就導致他的手指必須截肢。從此失去一隻手指。
綜合報道，來自印度具有豐富登山經驗的29歲知名登山者Madhusudan Patidar，於本月初，在社交平台親自透露這次可怕的經歷。2017年，Patidar在海拔超過8,400米的位置，他說：「我短暫地脫下外層手套來調整我的相機設備，這只是個小小的決定，在氣溫達到零下35度的情況，讓手指裸露大約4分鐘。」不過，他發現自己身處珠穆朗瑪峰臭名昭著的「死亡地帶」，即使是最小的錯誤也可能致命。
Patidar：我因一時的疏忽 付出了永久性代價
當Patidar抵達營地時，他就知道情況不妙，他說，他的左手尾指已經發展成3級深度凍傷，形容「一看就知道沒得救」，由於山上沒有專科醫生，他被迫落山，但西藏也沒有適合的醫院可以治療凍傷，導致他延誤病情，令情況繼續惡化，再加上他也沒有能力負擔立即治療的費用，他最終拖了3個月才處理，期間還登了兩座海拔超過6,000米的山峰，結果醫生只能為他的手指截肢。Patidar說，他最難面對的是心理創傷：「我因為一時的疏忽付出了永久性的代價」。他以自身經驗提醒其他登山者，即便只是一個小決定也必須謹慎，因為它可能造成嚴重後果。