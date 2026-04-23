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國際
出版：2026-Apr-23 13:32
更新：2026-Apr-23 13:32

墨西哥選美冠軍豪宅被殺終年27歲　丈夫稱婆婆開槍疑點重重

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墨西哥選美冠軍豪宅被殺終年27歲　丈夫稱婆婆開槍疑點重重

墨西哥選美冠軍豪宅被殺終年27歲　丈夫稱婆婆開槍疑點重重

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墨西哥首都發生命案，一名曾在地方選美比賽中奪冠的27歲女子Carolina Flores Gomez，日前被發現陳屍於墨西哥市高級住宅區，身上有槍傷，當局已介入調查。

根據當地媒體報導，事件發生於4月16日，地點位於墨西哥市米格爾伊達爾戈區的波蘭科（Polanco）一處公寓。死者為曾從事模特兒工作，並在地區性選美賽中奪得冠軍。

翌日報警 閉路電視畫面被竄改

死者丈夫在接受調查時宣稱，其母親與死者發生爭執後開槍射擊，導致悲劇發生。丈夫是在案發翌日才向墨西哥市檢察機關報案。據悉，案發當時，他與兩人8個月大的兒子也在屋內。

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Carolina Flores Gomez終年27歲 Carolina Flores Gomez終年27歲 Carolina Flores Gomez終年27歲 Carolina Flores Gomez曾參選Miss Teen Universe Carolina Flores Gomez曾參選Miss Teen Universe

當地媒體指出，該豪宅的閉路電視畫面疑似遭到竄改，現場亦發現有清理血跡的痕跡，加上報案時間延遲約24小時，均引發外界對案情的高度關注。

目前控方已著手釐清案件細節與實際經過，並持續調查，以確認是否涉及他殺。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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