墨西哥選美冠軍豪宅被殺終年27歲　丈夫稱婆婆開槍疑點重重

墨西哥首都發生命案，一名曾在地方選美比賽中奪冠的27歲女子Carolina Flores Gomez，日前被發現陳屍於墨西哥市高級住宅區，身上有槍傷，當局已介入調查。
根據當地媒體報導，事件發生於4月16日，地點位於墨西哥市米格爾伊達爾戈區的波蘭科（Polanco）一處公寓。死者為曾從事模特兒工作，並在地區性選美賽中奪得冠軍。
翌日報警 閉路電視畫面被竄改
死者丈夫在接受調查時宣稱，其母親與死者發生爭執後開槍射擊，導致悲劇發生。丈夫是在案發翌日才向墨西哥市檢察機關報案。據悉，案發當時，他與兩人8個月大的兒子也在屋內。
當地媒體指出，該豪宅的閉路電視畫面疑似遭到竄改，現場亦發現有清理血跡的痕跡，加上報案時間延遲約24小時，均引發外界對案情的高度關注。
目前控方已著手釐清案件細節與實際經過，並持續調查，以確認是否涉及他殺。
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"Qué hiciste mamá!, nada me hizo enojar, tu eres mio", este es el momento en el que la exreina de belleza Carolina Flores fue ejecutada por su suegra Erika María en un departamento de Polanco (Informacion en el enlace) https://t.co/Zmt3TnjMZy pic.twitter.com/fcfezoROqp— Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) April 23, 2026