日本男劇透《哥斯拉》劇情賺廣告費 判監年半緩刑執行

「劇透」都要坐監？日本東京地方法院近日在一項具里程碑意義的判決中，判定39歲日本男子竹內涉因在其網站發布動畫《Overlord》及電影《哥斯拉-1.0》的詳盡「劇透文章」，構成侵害著作權罪，判處一年半徒刑、緩刑4年，並處以6,300美元（約5萬港元）罰款，為日本首例針對純文字劇情摘要判刑的案例。檢方主張，因文章細節過於詳盡，已構成對著作權的侵害。竹內涉已即時提出上訴。

文章細節「過於詳盡」 《Tom's Hardware》報道，被告在其經營的網站上，分享電影與動漫的詳細劇情摘要，完整描述整個故事。檢方認為讀者閱畢後，會覺得不需要再觀賞原作，因而構成盜取著作權所有人的潛在銷售利益。根據日本法律，保留原作基本特徵且未獲授權的創意修改可被歸類為「改編」，檢方認定這些劇透文章已構成非法的「改編版本」。

案件由日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA），代表角川株式會社（KADOKAWA）和日本最大電影公司之一的東寶株式會社（Toho）針對兩篇文章提出告訴。第一篇涉及2018年播出的動畫《Overlord》，著作權屬於角川；第二篇涉及2023年上映的電影《哥斯拉-1.0》，版權屬於東寶。 網站廣告牟利187萬港元成關鍵 辯方主張僅透過閱讀文章，無法完整掌握作品特徵。不過檢方的關鍵「鐵證」在於這名被告的網站設有廣告，即文章不僅「挪用」了受著作權保護的內容，還藉此牟利。報道指出，竹內涉2023年透過網站廣告進帳23萬9254美元（約187萬港元）。

該案樹立新的判例，若劇情摘要細節過於詳盡，除非對IP持有人提供補償，否則可能被認定須負擔侵害著作權的責任。CODA過去曾以成功封殺「X分鐘看完一部電影」的YouTube影片。如今CODA將同樣的邏輯，延伸至文字領域。