美國佐治亞州佛州山火蔓延　逾50棟房屋焚毀數百人撤離

美國東南部近期山火持續延燒，佐治亞州與佛羅里達州多地災情擴大，已造成至少50棟房屋被燒毀，迫使數百名居民緊急撤離，當局正全力投入滅火與救援行動。

根據外媒報道，火勢主要集中在佐治亞州東南部及佛州北部地區，其中佐治亞州布蘭特利郡（Brantley County）災情最為嚴重，山火已燒毀至少47棟住宅。當地官員指出，火勢擴散速度極快，部分居民甚至在火焰逼近家園時才緊急撤離。

濕度低兼強風 火勢難以控制

當局表示，山火主要受到長期乾旱、低濕度與強風影響，使火勢迅速擴大並難以控制。佐治亞州多個社區已發布撤離命令，佛州亦動員大量消防員應對多個火場。