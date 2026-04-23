美國佐治亞州佛州山火蔓延　逾50棟房屋焚毀數百人撤離

美國東南部近期山火持續延燒，佐治亞州與佛羅里達州多地災情擴大，已造成至少50棟房屋被燒毀，迫使數百名居民緊急撤離，當局正全力投入滅火與救援行動。
根據外媒報道，火勢主要集中在佐治亞州東南部及佛州北部地區，其中佐治亞州布蘭特利郡（Brantley County）災情最為嚴重，山火已燒毀至少47棟住宅。當地官員指出，火勢擴散速度極快，部分居民甚至在火焰逼近家園時才緊急撤離。
濕度低兼強風 火勢難以控制
當局表示，山火主要受到長期乾旱、低濕度與強風影響，使火勢迅速擴大並難以控制。佐治亞州多個社區已發布撤離命令，佛州亦動員大量消防員應對多個火場。
此外，佛羅里達州目前正面臨近數十年來最嚴重的山火季之一，官方指出，全州已出現過百宗山火，燃燒面積持續擴大，消防單位正加緊部署，以防止災情進一步惡化。
專家警告，在乾旱與高溫條件未改善前，火災風險仍維持高企，呼籲市民遵守當地禁火令並隨時留意撤離指示，以確保自身安全。
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At least 47 homes have been destroyed by a fast-moving wildfire in Brantley County, Georgia. The blaze has grown to over 5,000 acres and is only 10% contained. pic.twitter.com/2jghomnGJF— Breaking911 (@Breaking911) April 22, 2026
🚨UPDATE — GEORGIA WILDFIRE— Quickie (@Quickie_001) April 22, 2026
Updating you now on the wildfire disaster in southeast Georgia. The situation in Brantley County has grown significantly worse overnight.
What started as a small, nearly contained fire yesterday morning exploded within 30 minutes when the winds… https://t.co/w0FY2ggaLe pic.twitter.com/O7Df64TtNc