伊朗局勢｜《華郵》：美國防部評估霍爾木茲海峽掃雷需6個月 恐油價持續高企 國會議員沮喪

美媒報道，五角大廈在對國會議員的一場機密簡報中評估，清除霍爾木茲海峽的水雷恐需時6個月。該報告暗示，石油及燃油價格在11月中期選舉前，恐持續高企。
《華盛頓郵報》報道，五角大廈已告知國會議員，要完全清除伊朗在霍爾木茲海峽投下的水雷可能需時6個月，且類似行動都不太可能在美伊朗戰爭結束前進行。這項評估意味著這場戰爭造成的經濟影響，可能持續至年底或更久。
3名知情官員透露，國防部一名高級官員周二(21日)在為眾議院軍事委員會舉行的機密簡報中作出上述評估。霍爾木茲海峽清雷需時6個月，讓民主、共和兩黨議員都感到沮喪，而這也是最新跡象，顯示即使達成終戰協議後，原油及燃油價格仍可能長期維持高位。
除了經濟影響，11月美國將舉行中期選舉，美伊戰爭這樣的結果，也可能在美國產生重大的政治影響，特別是對共和黨。近期民調顯示，總統特朗普發動戰爭的決定在大多數美國人中並不受歡迎，且已分裂了他的長期支持者。
根據美國汽車協會(AAA)數據，周三(22日)美國每加侖汽油的平均價格為4.02美元，高於2月戰爭開始前的2.98美元。
特朗普回應燃油價格何時回落的問題時搖擺不定，本月曾說到中期選舉時價格「可能持平或稍高一些」，之後又稱在選舉前價格將會「低得多」。財長貝森特則預期，可能要到9月底「我們才能再次看到3美元開頭的汽油價」。
3名知情官員表示，國會議員被五角大廈告知，伊朗可能已在霍爾木茲海峽及周邊水域布下20枚或更多的水雷。
國防部高級官員告訴議員，部分水雷是利用GPS技術遠程投放，讓美軍難以在部署過程中偵測到它們，而其他水雷由伊朗軍隊使用小船投下。
五角大廈發言人帕奈爾發表聲明，承認這項資訊是在對國會議員的機密簡報中披露，但稱該資訊「並不準確」。聲明說：「《華盛頓郵報》決定發表這些不實說法，清楚表明他們更關心推進某種目的，而非真相。」