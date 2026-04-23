伊朗局勢｜《華郵》：美國防部評估霍爾木茲海峽掃雷需6個月 恐油價持續高企 國會議員沮喪

美媒報道，五角大廈在對國會議員的一場機密簡報中評估，清除霍爾木茲海峽的水雷恐需時6個月。該報告暗示，石油及燃油價格在11月中期選舉前，恐持續高企。

《華盛頓郵報》報道，五角大廈已告知國會議員，要完全清除伊朗在霍爾木茲海峽投下的水雷可能需時6個月，且類似行動都不太可能在美伊朗戰爭結束前進行。這項評估意味著這場戰爭造成的經濟影響，可能持續至年底或更久。

3名知情官員透露，國防部一名高級官員周二(21日)在為眾議院軍事委員會舉行的機密簡報中作出上述評估。霍爾木茲海峽清雷需時6個月，讓民主、共和兩黨議員都感到沮喪，而這也是最新跡象，顯示即使達成終戰協議後，原油及燃油價格仍可能長期維持高位。