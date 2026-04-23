日本京都11歲童遇害一個月　傳媒指警一早懷疑繼父

日本京都11歲男童安達結希遇害的案件，從男童被指失蹤至今已1個月。日本警察表示，男童繼父安達優季在指自己在將男童送到學校後再到有關的公廁。而日本媒體就報道，警察其實在男童父親報警後不久，已經開始懷疑繼父的安達優季，原因是他提供的行車記錄影片有刪除過。而大批公眾在發展屍體的山林獻花。

11歲的安達結希，在上月23日上學期間被捕失蹤，至本月13日在距離學校南方的一處山邊發現屍體。日本雜誌《週刊文春》的最新報道，指警察其實一開始就懷疑是繼父安達優季所為，主因是他向警察提供的行車記錄中，部份內容消失，相信是有人意圖消滅證據。警察在調查安達優季的手機記錄，相信他曾到多處搬運屍體，以及曾將屍體擺放在距離住所2公里的一個公廁。在警察最新的公布表示，安達優季確認在前往學校後有到附近公廁停留，警察相信屍體最初棄置的地點就是有關公廁附近。警察又發現，安達優季曾到過發現男童書包的地點停留，相信有關書包有可能是他故意擺放來欺騙搜查人員，而警察就再派人到發現書包地點搜索男童的一些個人物品。