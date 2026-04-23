三星4萬工人集會 要求分享AI利潤取消花紅上限

AI(人工智能)發展迅速連帶晶片業也暢旺，南韓科技巨擘三星電子(Samsung Electronics)工會周四(23日)舉行集會要求公司取消花紅上限，與員工分享晶片得來的利潤，以及花紅計算更透明化。集會在三星於京畿道平澤電腦晶片廠房園區舉行，工會稱多達4萬人參與，警方則指有3萬人，是三星歷來最大型的工人示威。
三星｜要求15%盈利撥作花紅 料達40萬億韓圜
三星員工最不滿是他們花紅與主要晶片競爭對手SK海力士(SK Hynix)相距甚大，而AI蓬勃助三星的盈利達至破紀錄。有參與示威的晶片部生產線員工指，事實上很多員工已轉投SK海力士。工會要求加薪7%，並將公司15%全年盈利撥作派給員工的花紅，以及不設上限。以15%計算，花紅總額或超過40萬億韓圜(約2,100億港元)。
三星｜威脅下月罷工18天 可影響AI晶片生產
工會領袖在集會發言時說，不是管理層，而是工會成員將三星推向全球半導體一哥地位，他們維持生產線運作、改善流程及日以繼夜提高產量。工會質疑，底薪7,600萬韓圜(約40萬港元)的晶片員工，其2025年的花紅將是3,800萬韓圜(約20萬港元)，與SK海力士同等薪酬員工比較，花紅少於對方三分一。工會表示，如果與管理層的談判失敗，將從5月21日起罷工18天。這有可能影響公司的AI晶片生產。工會聲稱，罷工將令三星每天損失超過1萬億韓圜(約52億港元)。有三星小股東不滿員工要求40萬億韓圜花紅及威脅廠房停工，指500萬名三星電子股東要站起來，不要任由管理層或員工主宰。
三星｜AI助三星盈利破紀錄
三星與SK海力士共同生產全球約三分二的記憶體晶片，兩間公司季度收入同創新高。本月初三星預測其第一季盈利將達到破紀錄的57.2萬億韓圜(約3,010億港元)，將高於SK海力士周四公布的37.6萬億韓圜(約1,981億港元)盈利。有工業部官員指出，不像SK海力士只生產晶片，三星業務範圍還包括手機和電子產品；若花紅計算與SK海力士相同，對晶片以外業務部門的員工或造成不公平。