三星4萬工人集會 要求分享AI利潤取消花紅上限

AI(人工智能)發展迅速連帶晶片業也暢旺，南韓科技巨擘三星電子(Samsung Electronics)工會周四(23日)舉行集會要求公司取消花紅上限，與員工分享晶片得來的利潤，以及花紅計算更透明化。集會在三星於京畿道平澤電腦晶片廠房園區舉行，工會稱多達4萬人參與，警方則指有3萬人，是三星歷來最大型的工人示威。

三星｜要求15%盈利撥作花紅 料達40萬億韓圜

三星員工最不滿是他們花紅與主要晶片競爭對手SK海力士(SK Hynix)相距甚大，而AI蓬勃助三星的盈利達至破紀錄。有參與示威的晶片部生產線員工指，事實上很多員工已轉投SK海力士。工會要求加薪7%，並將公司15%全年盈利撥作派給員工的花紅，以及不設上限。以15%計算，花紅總額或超過40萬億韓圜(約2,100億港元)。