美海軍部長突遭革職 傳繞過防長向特朗普提意見 惹國防部不滿

美國與伊朗戰事繃緊、國防部調動更多海軍戰力到中東之際，海軍部長費倫(John Phelan)周三(22日)突遭革職，令外界震驚，將由屬文職的越南裔副部長高雄(Hung Cao)接任代理部長。華府官員及知情人士透露，費倫與國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)不和，但與總統特朗普親近，曾繞過赫格塞斯直接向特朗普提議建造新型戰艦，令國防部高層不滿。 國防部周三發簡短聲明公布費倫離任「即時生效」，但未說明原因，也沒透露他是否主動請辭。據路透社、《華爾街日報》、CNN報道，華府官員指，費倫與赫格塞斯經歷多月緊張關係之後遭到免職。特朗普認同赫格塞斯的決定，認為海軍需要新領導人。

兩名知情人士透露，國防部官員周三告知國會幕僚，赫格塞斯之所以炒人，部分原因是他與副防長范伯格(Steve Feinberg)都認為，費倫不積極推動特朗普的建造軍艦計劃。《華盛頓郵報》亦引述知情人士報道，費倫因與赫格塞斯在造艦管理及其他問題上多次衝突，因而被革職，成為特朗普第二個任期以來首名下台的軍部首長。 另有消息指，費倫與赫格塞斯、范伯格及高雄長期不和。3名熟知內情的人說，部分原因是費倫與特朗普關係密切，導致他與赫格塞斯等人出現緊張。例如，費倫經常在距佛州住家不遠的海湖莊園與特朗普閒聊；去年他曾告訴國會議員，會在深夜與總統互傳訊息，討論造艦議題。消息指，費倫去年秋天時未經赫格塞斯同意，直接向特朗普提議建造新型戰艦，國防部高層對此相當不滿。

不單是費倫，赫格塞斯與其他國防部高層亦屢傳不和。赫格塞斯去年初上任至今已撤換近20名高級軍官，包括今年4月踢走陸軍參謀長喬治(Randy George)，去年開除參謀長聯席會議主席布朗(C.Q. Brown)等。此外，赫格塞斯上任後也一直與陸軍部長德里斯科爾(Dan Driscoll)針鋒相對。 費倫本身是企業家、投資者及藝術品收藏家，從未在軍中服役，曾為特朗普競選籌得數百萬美元，去年獲他提名出任海軍部長。被免職前一天，費倫才在一場大型商業會議上發表講話，強調任內政績，包括海軍提前達成徵兵目標，以及加速採用人工智能(AI)。他說：「我們正在改革這個部門的運作方式……然而，架構上和文化的改革以及艦隊現代化的工作，仍處於初期階段。」